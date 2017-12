VELIKI POVRATAK MIRKA FILIPOVIĆA Cro Cop i sin protiv japanske legende

Foto: Screenshot/Youtube

MIRKO FILIPOVIĆ u nedjelju ujutro (nakon 11 sati) ulazi u ring godinu dana nakon što je u Japanu osvojio Rizinov Grand Prix i kao pobjednik završio karijeru.



Na Staru godinu na starom mjestu borit će se protiv japanskog veterana Tsuyoshija Kohsake (27-19-2) kojeg dobro poznaje.



Cro Cop se odlučio još jednom vratiti nakon što je izliječio koljeno i objavio da će odraditi još tri borbe pred japanskom publikom kako bi se dostojno oprostio od svoje najvjernije publike krajem 2018.



Zašto se odlučio na još jedan povratak? Ne može bez borbi, priznao nam je prije leta za Japan.





Hrvatska MMA ikona prvi put u karijeri na borbu je povela i svog starijeg sina koji će mu stajati u kutu.

Tko je Cro Copov protivnik?



Tsuyoshi Kohsaka ima 47 godina. Japanska je borilačka legenda, a u MMA-u je još od 1995. godine. Borio se s nekima od najvećih imena sporta, a još 1998. debitirao je i u UFC-u u kojem je odradio šest mečeva, od kojih posljednjeg još 2002. Naredne četiri godine nastupao je za razne organizacije (Pride, Pancrase, Rizin), a nakon poraza od Marka Hunta 2006. nije se borio čak 9 godina. Vratio se prije godinu dana na Rizin FF Grand Prixu na kojem je nastupio i Mirko Filipović, ali je izgubio od Kaida Baruta, kojeg je zatim zaustavio Cro Cop na putu do pojasa.

Kohsaka je u karijeri ostvario 27 pobjeda, 19 poraza i dvije neodlučene borbe, a najveću pobjedu karijere ostvario je protiv Fedora Emelianenka, po mnogima najvećeg borca svih vremena. Rusa je pobijedio još 2000. kontroverznim prekidom na "Rings: King of Kings" turniru, ali Fedor mu se osvetio pet godina kasnije. Borio se i protiv Antonia Rodriga Nogueire, Randyja Couturea, Pedra Rizza, Ricca Rodrigueza, Marka Hunta...





Na vaganju održanom u subotu Mirko je imao 110,2 kilograma, a Japanac čak 8 i pol kilograma manje.





Uoči sudara s Kohsakom Mirko nam je otkrio u kakvom je stanju koljeno koje ga je prisilio na završetak karijere prošle zime i strahuje li da bi Japanac mogao iskoristiti njegovu slabu točku."Ne osjećam nikakve probleme. Koljeno je dobro. Meni ne znači ništa ako me protivnik udari u to koljeno. Ne osjetim ja probleme na taj način. Koljeno se jednostavno punilo tekućinom jer je hrskavica bila ozlijeđena. Mene to boli dok ja ležim, kad savijem nogu i oblačim tenisice, ali kad se zagrijem onda je sve odlično, ne osjećam bol. Neće mi to predstavljati probleme za borbu, a on to nikako neće moći iskoristiti.""Gledao sam njegove prijašnje borbe. Nastupali smo za vrijeme Pridea zajedno. Odajem mu priznanje na hrabrosti. Pitao sam mog trening-partnera Satoshija koji je njegov motiv bio da se bori sa mnom. To je taj japanski mentalitet, ne želi reći da ga je strah, dva borca koja su prije njega bila ponuđena su odbili borbu. Mladi su to bili borci, nisu htjeli riskirati. On je svjestan da u tom meču nema što tražiti, da se razumijemo, ali svatko može iznenaditi, siguran sam da je on maksimalno spreman".

Kada je borba?



Program počinje u 8 sati ujutro po hrvatskom vremenu, a borba Cro Copa i Kohsake je deveta po redu, što znači da bi u ring borci mogli ući nakon 11 sati.



Koliko traje borba?



Prema Rizinovim pravilima borba će trajati tri runde. Prva runda trajat će 10 minuta, a druga i treća po pet minuta.



