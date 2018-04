Verstappen se ispričao zbog još jednog sudara i poručio: "Ne mislim se smiriti!"

Foto: Getty Images/Guliver Image

FIA je uvjerena da će Max Verstappen naučiti lekciju iz sudara sa Sebastianom Vettelom koji je obojici vozača uništio obećavajuću utrku na VN Kine.

Zbog pogrešaka je gubio bodove u svim utrkama ove sezone



Verstappen je u Kini već bio pod velikim pritiskom zbog pogreške u Australiji iza Kevina Magnussena, pogreške u kvalifikacijama za VN Bahraina zbog koje je startao tek 15. i zbog sudara s Hamiltonom na istoj utrci zbog kojega je odustao zbog oštećenja na diferencijalu.



Nakon što je Red Bull za vrijeme sigurnosnog automobila svojim vozačima stavio nove soft gume, što se pokazalo sjajnim potezom, Verstappen je imao otvoren put do pobjede, ali opet je pogriješio ambicioznim pokušajem pretjecanja Lewisa Hamiltona s vanjske strane sedmoga zavoja, nakon čega je izletio i izgubio poziciju od Ricciarda koji je kasnije pobijedio.



Verstappen je kasnije pokušao prestići Vettela, ali blokira stražnje kotače na snažnom kočenju te udara u desni bok njegova Ferrarija, za što je kažnjen s deset sekundi na vrijeme utrke.

The aftermath of the clash involving Max Verstappen & Sebastian Vettel at the Chinese Grand Prix 🇨🇳 #F1 pic.twitter.com/dEwxtaS6OC — SUTTON IMAGES (@suttonimages) 15. travnja 2018.



FIA-in trkaći direktor Charlie Whiting nije imao potrebe razgovarati s Verstappenom jer vjeruje da će nakon još jednoga incidenta naučiti iz svoje pogreške, koju je ovoga puta odmah priznao i nakon utrke se ispričao Vettelu. Verstappen je dobio i dva kaznena boda na svoju licencu i sada ih ima pet u posljednjih 12 mjeseci, a za propuštanje utrke potrebno je imati 12 kaznenih bodova.

"It's a life lesson" - Max Verstappen reflects after a clash with Vettel earned him a 10s penalty#ChineseGP #F1 pic.twitter.com/ffH7tMgZtJ — Formula 1 (@F1) 15. travnja 2018.



"Postoje određene kritike kaznenih bodova, ali tome služe. Oni su tu kako bi česti prekršitelji bili oprezniji", rekao je Whiting: "On sad ima pet bodova pa će biti nešto oprezniji, rekao bih. Suci su svoje odradili pa nije bilo potrebe da razgovaram s njim. Pogriješio je i bio kažnjen za to."



Verstappen: Ne mislim se smiriti



Iako je Verstappen u Kini priznao krivnju i ispričao se Vettelu, kaže da ne misli mijenjati svoj agresivni pristup u utrkama po kojem je postao poznat otkako je u Formuli 1 debitirao 2015."Lako je reći nakon utrke da sam trebao pričekati, i to bi vjerojatno bila najbolja ideja, ali nažalost to se nije dogodilo. Lako je sad komentirati. U ovom trenutku mi ne ide kako bih htio, ali znači li to da se trebam smiriti? Ne bih rekao. Vrlo je nesretno što se događaju ovakve stvari, moram sve analizirati i pokušati se vratiti jači na sljedećim utrkama", rekao je Verstappen.

Vettel: Nisam ga vidio dok nije bilo kasno



Sebastian Vettel rekao je nakon utrke da je bio svjestan koliko starije gume ima i da se nije planirao opirati pritisku Red Bullovih vozača.

"Nisam ga vidio dok nije bilo jako kasno", rekao je Vettel.



"Ostavio sam nešto mjesta. Iskreno, očekivao sam ga i ranije. Nisam se imao namjeru opirati jer sam vidio s Danielom da nema smisla. Bili su prebrzi na svježim gumama. Nisam si htio uništiti utrku. Ali on je pogriješio, blokirao kotače, što se događa. Pretpostavljam da je krivo procijenio i kompromitirao nam obojicu utrku. On ima dosta utrka iza sebe, ali ovo se može dogoditi i kad imate 300 utrka iza sebe. Nemojte zaboraviti da je unutar bolida jako teško procijeniti. Na kraju smo oboje bili sretni što smo nastavili utrku."

"Prišao mi je odmah poslije utrke. Shvatio je da je pogriješio'', rekao je Vettel.



"Rekao sam mu: Gledaj, utrke su duge i bacio si postolje. Imao je sreće što je nastavio, ja sam imao sreće što sam nastavio, ali nije bilo potrebe za tim. Mislim da je shvatio. Bio je prilično miran i shvatio da je pogriješio. Ljudi dovode u pitanje godine, ali nije o tome riječ. On ima puno utrka [63 s Kinom]. Cijelu utrku nam je vjetar puhao u leđa i nakon 41 kruga teško je zaustaviti bolid na tom mjestu. Ali događa se. Cijenim činjenicu da je odmah došao do mene. Rekao sam mu da je to pravi način za rješavanje, licem u lice, a ne putem medija ili napuhavanjem nečega."

Verstappen is a joke, tired of he's young etc. He is a professional F1 driver he knows the rules. He had a collision last weekend at #BahrainGP and does this at #ChineseGP 🤔 pic.twitter.com/GVdkLrho1O — Rambo (@WelshRamsey) 15. travnja 2018.



"Imao sam sreće što sam završio, nakon onakvog sudara mislio sam da ću stati tamo. Sreća što je bolid još radio, ali ravnoteže više nismo imali. Izgubili smo vodstvo nakon boksa, što nije idealno. Bili smo sigurni da ćemo izaći ispred, ali nismo. Trenutak izlaska sigurnosnog automobila bio je loš i za mene i za Valtterija jer nismo imali prilike reagirati. Nakon toga je bilo jasno da je Red Bull brži i da nema previše smisla opirati im se. Maxu sam dao nešto prostora za slučaj da blokira kotač, ali očito je imao veliko blokiranje i zato smo se sudarili", rekao je Vettel.