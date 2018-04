Vettelu pole position u Bakuu ispred dva Mercedesa

Foto: Getty Image/Guliver Image

SEBASTIAN VETTEL odvozio je najbrže vrijeme u kvalifikacijama za VN Azerbajdžana u kojima je bio brži od Lewisa Hamiltona i Valtterija Bottasa, a Kimi Raikkonen bio je tek šesti nakon dvije velike pogreške u istom zavoju trećega sektora.



Vettel je bio najbrži nakon prvih Q3 pokušaja i zadržao prednost do kraja iako nije popravio vrijeme u drugom pokušaju i osvojio treći uzastopni pole position i 53. u karijeri, a Hamilton će mu praviti društvo u prvom startnom redu sa zaostatkom od 0.179 sekundi.



Bottas je bio treći najbrži u drugom Mercedesu s tri desetinke zaostatka dok je Ricciardo bio brži od Verstappena u okršaju Red Bullovih vozača koji su kasnili između četiri i pet desetinki za Vettelom.



A Vettel and Hamilton front row in Baku...



This could get interesting! 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/JqVEtVMFHd