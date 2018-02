VIRUS POHARAO PJONGČANG 1200 ljudi u karanteni

Foto: Getty Images / Guliver Image

NOVI virus, koji uzrokuje povraćanje, očigledno se odlučio natjecati sa sportistima u Pjongčangu na Zimskm olimpijskim igrama. Broj zarađenih se tijekom prošlog tjedna s 32 popeo na 128 ljudi, a djelatnici su u restoranu Olimpijskog sela pod zaštitnim maskama.

Higijenske mjere su na najvišoj razini u Pjongčangu, a oko 1200 ljudi, među kojima najviše zaštitara i volontera, trenutačno je u karanteni, pa organizatori imaju velikih problema jer brojni volonteru odustaju od i odlaze kućama.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

The Pyeongchang Winter Olympics are on track though organisers are battling the spread of a virus among staff and preparing to deal...



Want realime news? Visit https://t.co/lKqKvQhfWt pic.twitter.com/DUgsmtzryp