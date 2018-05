Vlade Divac najveći je pobjednik NBA lutrije

Foto: Guliver Image/Getty Images

ODRŽANA je lutrija za NBA draft, a momčad Phoenix Sunsa prvi put u klupskoj povijesti dobila je prvi izbor.

Draft će se održati 21. lipnja u Brooklynu, a nakon Phoenixa, drugi će birati Sacramento Kingsi. Upravo su Kingsi, kojima je glavni menadžer proslavljeni srpski igrač Vlade Divac, najveći pobjednici drafta. Prema prognozama, trebali su imati tek šesti izbor.

"Ne možemo opisati svoje uzbuđenje nakon što smo osigurali drugi izbor na draftu za momčad koja je prepuna talentiranih igrača", rekao je Divac.

Bit će zanimljivo vidjeti koga će birati Phoenix i Sacramento. Favorit za prvi izbor je Deandre Ayton, 216 centimetara visok Bahamac koji će uskoro proslaviti 20. rođendan.

Međutim, trener Phoenixa je Igor Kokoškov, Srbin koji je prošle godine sa Slovenijom osvojio Europsko prvenstvo. A upravo je Slovenac Luka Dončić, košarkaš Reala, najveći konkurent Aytonu za prvi izbor pa bi Kokoškov mogao odabrati Dončića s kojim je pokorio Europu.

The order is set!



The @Suns win the 2018 NBA Draft Lottery! They hold the number 1 pick for the 1st time in franchise history! #NBADraftLottery pic.twitter.com/G3NIj3jDHb