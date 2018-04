VODITELJ IZNENADIO MIOČIĆA "Kako je navijati za pičku kao što je LeBron?"

Foto: Screenshot

ZA manje od 70 dana Stipe Miočić borit će se protiv Daniela Cormiera na 226. UFC-ovu eventu u T-Mobile Areni u Las Vegasu. Teškaški prvak svijeta sprema se za veliku borbu, a u međuvremenu je gostovao u podcastu na Barstool Sportsu.

No, iako je razgovor bio više nego opušten, voditelj Dan Katz u jednom trenutku je iznenadio Miočića pitanjem o LeBronu Jamesu, zvijezdi Clevelanda u kojem je Stipe rođen.

"Kako je biti tako strašan i snažan lik i navijati za pičku kao što je LeBron?” ispalio je Katz, a borac ostao u nevjerici. Ipak, Miočić je nakon par sekundi odgovorio u svom stilu...

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Pardon My Take 4-30 - The one where UFC Heavyweight Champ @stipemiocic almost killed @BarstoolBigCat in the podcast studio.



Full Show + Interview here ——> https://t.co/3Ch9HIqvfF pic.twitter.com/JYgBptUeDa