WENGER ODBIO PSG Zanima ga samo jedan posao

TRENER Arsenala Arsene Wenger odbio je ponudu da preuzme kormilo Paris St-Germaina jer želi postati izbornik francuske reprezentacije, objavili su u utorak britanski mediji.

Wengerova želja za izborničkim položajem ovisi o tome kako će Francuska proći na predstojećem SP-u u Rusiji. No navodno u Francuskom savezu ima dosta onih koji smatraju da je Didieru Deschampsu odzvonilo nakon šest godina na izborničkom mjestu.

