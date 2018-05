West Ham ruši klupski rekord za bivšeg Cityjeva trenera

Foto: Getty Images/Guliver Image

BIVŠI trener Villarreala, Reala i Manchester Cityja ovih dana bi trebao biti potvrđen kao novi menadžer West Hama.

Manuel Pellegrini (64), koji je zadnje dvije godine bio u kineskom Hebei China Fortuneu, doletio je na pregovore u London i, prema pisanju Gurdiana, sve dogovorio s West Hamom.

Čileanac će postati najplaćeniji trener u povijesti West Hama s godišnjom plaćom od 3,3 milijuna funti. Londonski klub je po završetku sezone najavio da će dovesti neko veliko trenersko ime. Prva opcija bio je Rafa Benitez, no nakon što je Španjolac izjavio da ostaje u Newcastleu, West Ham se odlučio za Pellegrinija.

