Wozniacki ostala u borbi za svjetski broj 1

Foto: HINA/EPA

DANKINJA Caroline Wozniacki izborila je mjesto u četvrtfinalu WTA turnira u Rimu pobijedivši Latvijku Anastasiju Sevastovu sa 6:2, 5:7, 6:3 i tako ostala u igri za "broj 1" s Rumunjkom Simonom Halep.



Dođu li obje do finala, osim pobjedničkog trofeja u Foro Italicu, u igri će biti i čelno mjesto pojedinačne WTA ljestvice uoči Roland Garrosa. Halep mora nadmašiti Wozniacki kako bi se zadržala na vrhu, a prvi je uvjet bio da dođe do četvrtfinala, što je učinila ne oznojivši se jer joj je Madison Keys predala meč bez borbe zbog ozljede rebara. Halep u Rimu brani prošlogodišnje finale, dok je Wozniacki propustila posljednja dva izdanja rimskog turnira iz kategorije Premier 5.



U četvrtak je Dankinja tek drugi put u karijeri izborila nastup u četvrtfinalu na ovom turniru, na kojem joj je najbolji rezultat polufinale iz 2011. godine. Wozniacki bi za reprizu tog dometa u petak trebala pobijediti Estonku Anett Kontaveit, koja je pobijedila Venus Williams u osmini finala.



Simona Halep će za mjesto u polufinalu igrati protiv Francuskinje Caroline Garcije, koja je u četvrtak bila bolja od pobjednice US Opena Sloane Stephens.







WTA Rim - 3. kolo



Simona Halep (Rum/1) - Madison Keys (SAD/13) bez borbe, predaja Keys



Caroline Garcia (Fra/7) - Sloane Stephens (SAD/9) 6-1, 7-6 (7)



Maria Šarapova (Rus) - Daria Gavrilova (Aus) 6-3, 6-4



Jelena Ostapenko (Lat/5) - Johanna Konta (VB) 2-6, 6-3, 6-4



Angelique Kerber (Njem/11) - Maria Sakkari (Grč) 6-1, 6-1



Jelina Svitolina (Ukr/4) - Daria Kasatkina (Rus/14) 0-6, 6-3, 6-2



Anett Kontaveit (Est) - Venus Williams (SAD/8) 6-2, 7-6 (3)



Caroline Wozniacki (Dan/2) - Anastasija Sevastova (Lat/15) 6-2, 5-7, 6-3