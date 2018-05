YANKEESI DOLAZE Sljedeće godine MLB će se prvi put igrati u Europi

Foto: Getty Images/Guliver Image

AMERIČKA bejzbol liga MLB sljedeće godine prvi put u povijesti igrat će se u Europi.

Nakon što su se utakmice NFL-a pokazale kao velik uspjeh, londonski gradonačelnik Sadiq Khan dogovorio je i dvije MLB utakmice u ljeto 2019. godine.

I to kakve! Na London Stadiumu, koji trenutačno koristi West Ham United, 29. i 30. lipnja sljedeće godine igrat će se najveći američki derbi u ovom sportu. Onaj između New York Yankeesa i Boston Red Soxa.

London Stadium bit će prilagođen potrebama bejzbola, a moći će primiti 55.000 gledatelja. Bude li prognoza loša i London u to vrijeme pogode kiše, utakmice će biti prebačene u SAD.

BREAKING NEWS: @MLB announces TWO regular season games for 2019 in London



The @RedSox will host the @Yankees at the London Stadium on 29-30 June '19.



More on @talkSPORT & @talkSPORT2 with @NatCoombs later. #MLBLondonSeries19 pic.twitter.com/aAPe0qm6r2