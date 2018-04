ZA 30 MILIJUNA EURA Barca na ljeto dovodi zamjenu za legendarnog Iniestu

Foto: Epa

POSLJEDICE šokantnog ispadanja od Rome u četvrtfinalu Lige prvaka bit će vidljive već iduće sezone.

Barcelona kreće u ozbiljan remont momčadi. Ikone kluba poput Inieste najavile su odlazak na ljeto, skupo plaćena pojačanja poput Dembelea, nezadovoljna minutažom i tretmanom, traže odlazak s Camp Noua, a na vrata kluba kucaju neka nova imena.

Jučer smo pisali kako je izgledan dolazak 22-godišnjeg francuskog stopera iz Seville, Clementa Lengleta, no glavni problem za Ernesta Valverdea bit će kako nadomjestiti odlazak Andresa Inieste.

Simbol Barce nakon SP-a sigurno napušta Camp Nou, najvjerojatnije odlazi u Kinu gdje će rekreativno za golemi novac odigrati sezonu-dvije prije mirovine, a gubitak jednog od najboljih veznih igrača današnjice trenutačno najveća je briga uprave katalonskog diva.

It’s reported #Barcelona want #Lazio’s Luis Alberto as a replacement for Andres Iniesta this summer. https://t.co/iclXKb6REH #FCB pic.twitter.com/QXGjNIWh3k