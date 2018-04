ZADNJA ŠANSA ZA SPAS SEZONE Arsenal protiv Atletica za finale Europa lige (0:0)

Foto: Guliver Image/Getty Images

NA EMIRATESU prvu polufinalnu utakmicu Europa lige igraju Arsenal i Atletico. Jednima i drugima ovaj dvoboj bit će na neki način posljednja prilika za spas sezone. Obje momčadi žele osvojiti ovo natjecanje jer eventualni trofej bio bi jedini koji bi osvojili ove sezone. A za Arsenal pokal znači i jedini put u sljedeće izdanje Lige prvaka.

ARSENAL - ATLETICO 0:0

Tijek susreta:

0'

SASTAVI:

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Here it is - our team for #AFCvATL pic.twitter.com/ok796dnSGH — Arsenal FC (@Arsenal) April 26, 2018

Here's our team for #AFCvATL in text:



Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Xhaka, Wilshere, Ramsey, Welbeck, Ozil, Lacazette



Subs: Cech, Maitland-Niles, Holding, Chambers, Kolasinac, Iwobi, Nketiah pic.twitter.com/bTPMKgQd0K — Arsenal FC (@Arsenal) April 26, 2018

Arsenal je pod puno većim pritiskom od Atletica. U prvenstvu su bodovno zaostali za pozicijama koje vode u LP, izgubili su finale Liga kupa dok su u FA kupu ispali u ranijoj fazi natjecanja. Samo im osvajanje EL-a donosi trofej, ali i plasman u LP.

Ovo je posljednja Wengerova sezona u klubu, odlazi na ljeto i svakako bi se želio oprostiti trofejem. Francuz je svjestan da ih protiv španjolske momčadi čeka jako težak posao:

''Snaga Atletica je u tome što nemaju nekih očitih slabosti. Odlično koriste svoje prilike, iskoristit će svaki slabi trenutak svojeg suparnika. Pravila u europskim utakmicama daju veliku težinu golovima postignutima u gostima. Zbog toga, u situaciji kad prvu utakmicu igraš kod kuće, imaš tešku psihološku situaciju jer znaš da moraš postići pogodak, a svaki gol koji primiš može biti velik problem u ukupnom ishodu dvoboja'', rekao je Francuz.

Arsenal je ove sezone s 29 postignutih golova najefikasnija momčad natjecanja. Ovog puta će im s druge strane terena stajati čelična obrana Atletica koji je u nacionalnom prvenstvu primio samo 18 golova, a u šest utakmica EL-a samo tri.

Atletico je ove sezone u Španjolskoj ostao bez oba trofeja, no momčad Chola Simeonea za razliku od Topnika barem ima osiguran izravni plasman u Ligu prvaka, na temelju rezultata u Primeri.