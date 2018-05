Zaigrajte FIFA-u u Splitu i pomozite onima kojima je vaša pomoć najpotrebnija

Foto: Battle4Split



ZA svega desetak dana počinje drugi Battle4Split, esport manifestacija koja ove godine sadrži i humanitarnu notu. Uz glavne turnire u FIFA-i 18, League of Legendsu i Counter-Strike: Global Offensiveu održat će se i humanitarni turnir u FIFA-i 18 na kojem će se natjecati IT i tech tvrtke, a sva prikupljena sredstva od kotizacija bit će donirana Dječjem domu Maestral za kupovinu kombi vozila za prijevoz socijalno ugrožene djece do škole.

Drugo izdanje Battle4Splita službeno počinje 18. svibnja kada će se na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje održati turniri u League of Legendsu i CS:GO-u. Kvalifikacije za navedene turnire već su održane, ali u trenutku pisanja članka svi timovi nisu potvrdili svoje sudjelovanje. Drugi dio manifestacije održat će se 26. i 27. svibnja kada će se u trgovačkom centru Mall of Split održati dva turnira u FIFA-i 18. Na jednom će moći sudjelovati svi prijavljeni igrači, a drugi je humanitarni turnir za tvrtke od kojeg će prikupljene kotizacije biti donirane Dječjem domu Maestral za socijalno ugroženu djecu. Cilj je kupovina kombi vozila za prijevoz djece do škole, a inicijativu je prepoznala i podržala Splitsko-dalmatinska županija (ICT Županija). Prijave su otvorene, a na turniru mogu sudjelovati sve tvrtke iz područja IT, gaming, tech i komunikacija, ali sigurni smo da će se pronaći mjesto i za kompanije iz drugih sektora. Svoju tvrtku možete prijaviti preko službenog formulara

Ukupni nagradni fond za sve glavne turnire iznosi 25 tisuća kuna. Među potvrđenim ekipama nalazi se i ona NK Rudeša koja će se natjecati na turniru CS:GO. Momci su svoje mjesto izborili već na prvim kvalifikacijama, a sada ćemo ih na LAN turniru od potpisivanja ugovora početkom ove godine moći vidjeti drugi put. Nova domaća esport organizacija Zagreb360 sudjelovat će na turnirima League of Legends i CS:GO, a svoj nastup su potvrdili i GIANT5, jedno od najpoznatijih imena na domaćoj esport sceni. Želite li turnire pratiti uživo potrebno je rezervirati besplatnu ulaznicu , zbog ograničenog broja mjesta, a za sve one koji nisu u mogućnosti i fizički doći u Split osiguran je i online prijenos na Twitch.tv-u.

Osim natjecateljskog dijela, ove godine će u sklopu manifestacije biti organiziran i besplatan zabavni sadržaj u sklopu Party zone zahvaljujući potpori Grada Splita i Turističke zajednice Grada Splita. Sponzorski prostor opremljen računalima, gadgetima, konzolama, VR uređajima, hranom i pićem bit će cjelodnevno dostupan svim posjetiteljima koji će imati priliku osvojiti i neke nagrade.

Split sve češće privlači organizatore esport natjecanja. One Game Agency svake godine svojim eventima poput Dota PIT-a u najlipši grad na svitu dovodi najbolje svjetske igrače Dote 2. Za kvalitetan regionalni turnir CS:GO-a ove su se godine pobrinuli Counter-Strike Adria i Clan Gaming centar u Splitu organizacijom CSadria Clan Championshipa, a drugo izdanje Battle4Splita ponovno će svim ljubiteljima esporta ponuditi pregršt sadržaja.