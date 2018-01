Zašto je čovjek koji je srušio Messija i Ronalda 2017. ispratio s osam lopti?

Foto: Twitter

HARRY KANE, napadač Tottenhama i najbolji strijelac engleskog prvenstva 2015./16. s 25 golova i 2016./17. s 29 golova, u istom tonu nastavlja i aktualne sezone.

U 2017./18. nakon 21 kola strijelce Premier League predvodi s 18 golova.

Kane je u 2017. zabio čak 56 golova, a posebno se istaknuo hat-trickovima.

Na čak osam utakmica u godini koja je završila prije desetak sati Kane je postigao tri gola.

Niz trostrukih poentiranja počeo je 14. siječnja protiv West Bromwicha u Premier League, za pobjedu 4:0. Nastavio ga je 19. veljače kod Fulhama u FA kupu, gdje je zabio sva tri gola za pobjedu Spursa 3:0. Samo tjedan dana kasnije, Kane novi hat-trick zabija za pobjedu 4:0 protiv Stokea u Premier League. U zadnja dva kola prošle sezone, Kane u samo tri dana postiže čak sedam golova. 18. svibnja kod Leicestera zabija čak četiri (6:1), a tri dana kasnije kod Hulla tri za 7:1.

Zato se golgeter koji je godinama ispred Aguera, Lukakua, Sancheza, Ibrahimovića, Salaha, Vardyja i ostalih razvikanih strijelaca Premiershipa od 2017. oprostio porukom "2017. je bila dobra prema meni", s premierligaškom Zlatnom kopačkom koju je osvojio na proljeće i okružen s osam lopti.

Staro nogometno pravilo je da igrač koji postigne hat-trick, za uspomenu i u znak priznanja kući odnese loptu koju je na tom meču poslao u mrežu tri puta.

2017 has been good to me. Bring on 2018! #Hattrickballs #Goldenboot #HappyNewYear pic.twitter.com/WuKBBmP7B6