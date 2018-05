"ZAŠTO JE ON DOBIO CRVENI?" Marcelo se srušio kao da ga je kamion pogodio pa iznenadio izjavom

Foto: Guliver Image/Getty Images

KAKVA utakmica! Kakav El Clasico. Barcelona i Real su na Camp Nouu odigrali jednu od najuzbudljivijih i najzanimljivijih utakmica sezone. Završilo je 2:2, ali na travnjaku mitskog stadiona u Barceloni događalo se svašta.

Premda je ovaj El Clasico bio lišen rezultatske važnosti jer je Barca već prošlo kolo osigurala naslov prvaka, dok je Real mislima u Kijevu, gdje će koncem mjeseca protiv Liverpoola igrati finale Lige prvaka, od prve do posljednje minute uživali smo u nevjerojatnoj utakmici.

Očekivali smo dosadan El Clasico, a dogodio se spektakl

Suarez scores

Nacho booked

Ronaldo scores

Varane booked

Ramos booked

Suarez booked

Messi booked

Roberto sent off

Messi scores

Bale scores

Bale booked

Marcelo booked

Rakitic booked



4 goals, 8 yellows, 1 red, chances, fights, passion.



El Clasico - football's greatest game pic.twitter.com/ig9aAyHfmu — 101 Great Goals (@101greatgoals) May 6, 2018

Vidjeli smo četiri gola, prekrasne akcije, puno nervoze, hvatanje za vrat, udaranje šakom u glavu, crveni karton i niz katastrofalnih sudačkih pogrešaka, uglavnom na štetu Reala, ali i igrači Barce imali su štošta reći sucu Hernandezu koji je od početka utakmice bio jako nesiguran u donošenju odluka i dojma smo da je, posebice u drugom poluvremenu, posve izgubio konce utakmice.

Ipak, mora se priznati da Hernandez nije imao lagan posao, a igrači obje momčadi kao da su se trudili dodatno mu otežati posao. Real i Barca u Primeri su navikli imati sudačku naklonost. Međutim, kad nalete jedni na druge, kad sudac ne zna koga bi štitio, dogodi se ono što se jučer dogodilo na Camp Nouu. Divljanje, udaranje, vrijeđanje, simuliranje...

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Sudac je sudio jako loše, ali ni igrači mu nisu pomagali

Embed from Getty Images

Cijelo prvo poluvrijeme mogla se osjetiti nervoza, a kako je utakmica išla prema kraju prvog dijela, tako je sve više iskrilo na terenu. Najprije je Jordi Alba uhvatio Modrića za vrat, da bi Messi dobro nagazio Sergija Ramosa za žuti karton. Crveni karton je možda trebao dobiti Bale zbog pregrubog starta, sudac mu je progledao kroz prste, žute su dobili zatim i Suarez i Ramos, a onda, u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena (45+3), uslijedila je kulminacija nervoze.

Marcelo je u prolazu laktom zakačio Sergija Roberta, a branič Barce šakom je pogodio Realova Brazilca. Sudac Hernandez dao mu je izravni crveni karton. Tako je barem izgledalo na snimci, a Marcelo je pao kao pokošen, potencirajući da ga je branič Barcelone brutalno nokautirao. Međutim, nakon utakmice, Realov Brazilac iznio je sasvim drugačiju verziju spornog događaja. Naime, rekao je kako mu nije jasno zašto je Roberto isključen, jer da on nikakav udarac nije osjetio.

Marcelo se bacio kao pokošen, a onda priznao da ga Roberto nije ni dodirnuo

Embed from Getty Images

"To nije bio crveni karton za Roberta i bila je to preoštra odluka. Nisam osjetio da mi je dotaknuo lice. Svatko se na terenu ponaša drugačije. VAR? Pa, nisam pristalica toga jer će to dodatno usporiti igru", rekao je Marcelo nakon utakmice.

Podsjetimo, Marcelo je i nakon kontroverzne utakmice protiv Bayerna, kad su suci s nekoliko odluka pogurali Real u finale Lige prvaka priznao da je u svom kaznenom prostoru igrao rukom i da su Bavarci trebali dobiti penal.

"Da, bila je ruka i mislim da je trebao biti penal. Lagao bih kad bih rekao bilo što drugo, ali to vam je nogomet. Ne volim pričati o sucima. Nekad dosude nešto u tvoju korist, nekad protivniku, ali što god se dogodilo moraš dalje igrati", rekao je Brazilac nakon utakmice.