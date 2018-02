ZAVRŠEN TRANSFERNI ROK Aubameyang i Giroud dobitnici, a Brozović i Mahrez gubitnici posljednjeg prijelaznog dana

Foto: Hina, Getty Images / Guliver Image, Transfermarkt.de, FC Chelsea



ZA VEĆI dio svijeta okončano je zimsko transferno razdoblje!

Posljednji dan mercata obilježili su transferi Oliviera Girouda (Arsenal - Chelsea), Pierre-Emericka Aubameyanga (Borussia Dortmund - Arsenal), Lucasa Moure (Paris Saint-Germain - Tottenham), kao i propali transferi Marcela Brozovića (Inter Milan - Sevilla) te Ryada Mahreza (Leicester - Chelsea).

0:00 Za većinu europskih liga završn je zimski prijelazni rok! Portugal trguje do 2. veljače, Argentina do 7. veljače, Hrvatska do 15., Rusija do 22., a Kina do 28. veljače. Brazil, pak, transfere zaključuje s 2. travnjem u 23:59. 23:40 Lazar Marković potpisao je za Anderlecht!

23:00 Kraj prijelaznog razdoblja u Italiji! Španjolcima, Englezima, Francuzima... preostalo je još 60 minuta za trgovinu...

22:25 Bivši centarfor Atalante, Fiorentine, Sampdorije, Intera i Milana Giampaolo Pazzini (33) napustio je Hellas Veronu i prvi put u svojoj dugogodišnjoj karijeri napustio Apeninski poluotok. Potpisao je za Levante, a riječ je o šestomjesečnoj posudbi.

22:05 Swansea je doveo Andrea Ayewa iz West Hama za 20,5 milijuna eura, što je klupski rekord. Andre je potpisao na tri i pol godine, a u Swanseaju će igrati s bratom Jordanom.

Andre Ayew je bio u Swanseaju do ljeta 2016. godine kad je otišao u West Ham za 25 miljiuna eura.

21:47 Eliaquim Mangala otišao je na posudbu u Everton do kraja sezone

21:45 Više premierligaških klubova je zainteresirano za Interova stopera Milana Škriniara, no pitanje je imaju li dosta vremena...

21:30 Španjolski tabloid Don Balon objavio je informaciju da se sprema senzacionalni transfer Isca u Manchester City.

Nakon što je ostao bez Riyada Mahreza, Guardiola je navodno spreman platiti Realu 150 milijuna eura za igrača koji je nezadovoljan minutažom u Realu.

Isco ima odštetnu klauzulu od 700 milijuna eura, no Španjolci pišu da kako nije nemoguće da do ponoći promijeni klub. Zainteresirani su i Chelsea i Liverpool...

21:20 Riyad Mahrez je strašno ljut na Leicester što ga nisu pustili u Manchester City, javlja Sky Sports. Izvor blizak alžirskom nogometašu tvrdi da je ovo već četvrti prijelazni rok u kojem je klub obećao Riyadu transfer i na kraju ga stopirao.

City je nudio 75 milijuna eura i neimenovanog igrača, no Leicester je to odbio te zatražio 110 milijuna eura gotovine. Guardiola se na kraju povukao iz pregovora, a Leicesteru je ostao izrazito nezadovoljan igrač.

"Suigrači su mu rekli da ako želi otići iz kluba mora ući u otvoreni rat s upravom što je Mahrez želio izbjeći. Nevjerojatno je to što su mu napravili", tvrdi izvor Sky Sportsa.

19:27 Saint-Etienne je besplatno doveo Mathieua Debuchyja, nakon što je Francuz sporazumno raskinuo ugovor s Arsenalom.

📝 DEAL DONE: AS Saint-Étienne have signed Mathieu Debuchy for free after his Arsenal contract was mutually terminated. (Source: @ASSEofficiel) #DeadlineDay pic.twitter.com/vVBvNHm9eY — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2018

19:12 Manchester City je službeno odustao od Riyada Mahreza, javlja Sky Sports. Leicester je odbio konačnu ponudu od 110 milijuna eura, koja je uključivala još jednog neimenovanog igrača Cityja i vodeća momčad Premiershipa se povukla iz pregovora.

Mahrez nije otputovao s momčadi u Liverpool na večerašnju utakmicu s Evertonom, a u klubu navodno nemaju pojma gdje je Alžirac. Pojavila se i priča da su suigrači izrazito razočarani njegovim ponašanjem i pitanje je kako će se Mahrez ponovno uklopiti u momčad.

Ako do kraja dana ne nađe neki drugi klub...

Mateo Kovačić ponuđen Zenitu

Real Madrid navodno je jako zagrizao za Leandra Paredesa iz Zenita. Kako pišu španjolski mediji, Real Madrid za Argentinca spreman je platiti 35 milijuna eura, a pod račun bi dao i Matea Kovačića. OPŠIRNIJE ...

Na Rujevici se otvara šampanjac

Marin Leovac vraća se u Rijeku! OPŠIRNIJE...

Καλά τα λένε οι Κροάτες, αλλά η #Rijeka δεν δίνει σεντς για τον Κροάτη του #PAOK, οπότε ο #Leovac θα μας μείνει... αμανάτι! https://t.co/JRPeXEAnlE μέσω του χρήστη @gazzetta_gr — Stavros Sountoulidis (@sts71) 31. siječnja 2018.

SLUŽBENO: Olivier Giroud potpisao za Chelsea

Chelsea je javnosti predstavio Oliviera Girouda, Francuza kojeg je otkupio od Arsenala za 17 milijuna eura. Ugovor je potpisan na 18 mjeseci uz opciju jednogodišnjeg produljenja.

Olivier Giroud današnjim transferom u Chelsea postao je drugi najskuplji 31-godišnjak u nogometnoj povijesti. Prvi je i dalje Gabriel Batistuta kojeg je Roma 1. srpnja 2000. godine od Fiorentine kupila za 36,15 milijuna eura.

Podsjetimo, Olivier Giroud došao je u Arsenal iz Montpelliera 1. srpnja 2012. godine za 12 milijuna eura. U 253 službena nastupa za Topnike postigao je 105 zgoditaka. Još je nastupao za Tours, Istres i Grenoble.

Leaked photo of Olivier Giroud holding a Chelsea shirt. He'll wear the number 18. (Source: Various) #DeadlineDay pic.twitter.com/Diov0qW9cI — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 31. siječnja 2018.

Senegalski bombarder vratio se u Tursku

Demba Ba (32) sporazumno je raskinuo ugovor s kineskim SH Shenhuom. Bivši napadač West Hama, Newcastlea, Chelseaja te Hoffenheima i Bešiktaša potpisao je šestomjesečni ugovor s turskim Göztepeom.

MLS dobiva novog kapitalca?

Zlatan Ibrahimović (36) uskoro bi mogao napustiti Manchester United s kojim pravovaljani ugovor ima do 30. lipnja 2018. godine.

Prema pisanju L'Équipea, čuveni švedski reprezentativac prije nekoliko tjedana potpisao je ugovor za LA Galaxy. Američki klub još se nije službeno očitovao, ali izvori bliski klubu tvrde kako je posao okončan te kako su preostale tek formalnosti poput medicinskih pregleda.

Bivši centarfor Milana, Barcelone, Juventusa, Ajaxa, Intera te Paris Saint-Germaina u Sjedinjene Američke Države trebao bi se preseliti početkom ožujka - kada započinje američko prvenstvo - ili početkom srpnja 2018. godine.

Manchester United forward Zlatan Ibrahimovic has reportedly already agreed terms with LA Galaxy ahead of a possible transfer. [L'Equipe]#MUFC — ManUtd Stuff (@MUnitedStuff_) 31. siječnja 2018.

Lord Bendtner seli se u Francusku

Nicklas Bendtner (30), nekadašnji napadač Arsenala, Juventusa i Wolfsburga, napustio je Rosenborg. Danski reprezentativac tijekom dana trebao bi potpisati višegodišnji ugovor s Bordeauxom.

Selon @sudouest apparue ces derniers jours la piste Nicklas #Bendtner apparaissait refroidie hier : la voie ne faisait pas l’unanimité en interne et les dirigeants de @RBKfotball (D1🇳🇴) ont fermé la porte ! #Girondins pic.twitter.com/Q4T6eFcCpG — Don Amar Fcgb (@DonFcgb) 31. siječnja 2018.

Napolijev prijelazni debakl

Napolitanci nisu uspjeli realizirati transfer ni sa Sassuolom u vezi s otkupom Mattea Politana. Nakon fijaska s Grimaldom (Benfica), Denisom Suarezom i Gerardom Deulofeuom (Barcelona), Simoneom Verdijem (Bologna), Davyjem Klaassenom (Everton) te Keitom Baldéom (Lazio) i Šimom Vrsaljkom (Atletico Madrid), Napoli u zimskom prijelaznom razdoblju nije doveo nijedno zvučnije ime. Vodeću momčad talijanskog prvenstva osnažili su tek Ismael Bangoura (Maceratese) i Zinédine Machach (Toulouse) kao slobodni igrači.

Napustio Tursku nakon samo pet mjeseci

Samir Nasri (30) sporazumno je raskinuo dvogodišnji ugovor s Antalyasporom koji je, napustivši Manchester City, proteklog kolovoza osnažio za tri i pol milijuna eura. Francuz alžirskih korijena u svojoj dosadašnjoj karijeri još je nastupao za Marseille, Arsenal, Manchester City i Sevillu. Trenutačno je slobodan igrač.

Povratak u Hajduk bio je tek iluzija

Tino Sven Sušić pronašao je novi klub. OPŠIRNIJE...

Tino-Sven Susic est prêté par Genk à l'Antwerp. Le médian bosnien évoluait les 6 derniers mois au Maccabi Tel-Aviv https://t.co/4WH9urfkCp pic.twitter.com/MB7yK2k3JJ — ProLeague_News (@ProLeague_ave) 31. siječnja 2018.

Ponajbolji afrički nogometaš svih vremena došao u 12. klub svoje karijere

Samuel Eto'o (36) napustio je Antalyaspor i potpisao dvoipolgodišnji ugovor s Konyasporom. U turskog prvoligaša pristigao je kao slobodan igrač. U prošlosti je nastupao za Real Madrid, Leganes, Espanyol, Mallorcu, Barcelonu, Inter Milan, Anži, Chelsea, Everton, Sampdoriju te Antalyaspor.

🌪Samuel Stormborn of the House Eto'o

🥇First of His Name

🔥The Unburnt

👑King of the Forwards

⛓Breaker of Chains

🦅Father of Eagles pic.twitter.com/4aWXrRu5zQ — Atiker Konyaspor (@konyaspor) 31. siječnja 2018.

Lisice za Mahreza traže 120 milijuna eura

Trakavica oko alžirskog reprezentativca se nastavlja. Manchester City najkonkretniji je prema pitanju ponude; prema pisanju engleskih medija u manje od 24 sata poslao je Leicesteru čak tri ponude. Nakon što je odbio 50 i 55 milijuna eura, Leicester je ujutro odbio i 60 milijuna eura. Kako javlja Daily Mail, za svog ponajboljeg igrača potražuje čak 120 milijuna eura. OPŠIRNIJE ...

Dinamo predstavio novog internacionalca

Izet Hajrović (26) službeno je prezentiran kao novi igrač zagrebačkog kluba. Bosanskohercegovački reprezentativac, s 24 službena nastupa za nacionalnu izabranu vrstu, kao slobodan igrač potpisao je dvogodišnji ugovor s opcijom dvogodišnjeg produljenja. Prije Dinama nastupao je za Grasshoppers, Galatasaray te Eibar i Werder Bremen. OPŠIRNIJE ...

Wengerova uzdanica produljila vjernost Topnicima

Arsenalovi navijači imaju dovoljno razloga za slavlje. Nakon što je potvrdilo transferni dolazak Pierre-Emericka Aubameyanga za rekordnu odštetu od 64 milijuna eura, rukovodstvo londonskog kluba produljilo je ugovor s Mesutom Özilom (29), centralnim veznjakom koji je novim ugovorom postao Arsenalov najplaćeniji igrač.

Nijemac je novi, osjetno poboljšani ugovor - dojučerašnji mu je istjecao 30. lipnja 2018. godine - potpisao na tri i pol godine. Umjesto dosadašnjih 140 000 funti, tjedno će ubuduće zarađivati 350 000 funti. U prijevodu, ugovorno će po sezoni zaraditi više od 20 milijuna eura. Mogao je zarađivati i 25 milijuna eura da je prihvatio ponudu kineskog Guangzhou Evergrandea.

U Premier ligi u vidu godišnje plaće plaćeniji je jedino Alexis Sánchez. Što se europskih okvira tiče, od Mesuta Özila plaćeniji su tek Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) i Neymar (Paris Saint-Germain).

Napustivši Real Madrid koncem kolovoza 2013. godine Mesut Özil pristigao je u Arsenal za 47 milijuna eura.

EXCLUSIVE: Mesut Ozil signs a new three-and-a-half year contract to remain at Arsenal until summer 2021. Becomes highest-paid player in club history on around £350k per week before tax. Deal agreed last weekend, signed at Colney this morning. Could take him to 8yrs at #AFC & 32yo pic.twitter.com/600XtVnbnH — David Ornstein (@bbcsport_david) 31. siječnja 2018.

Sevilla umjesto Brozovića dovela napadača Evertona



Dok je Marcelo Brozović čekao dopuštenje Intera da poleti prema Sevilli, španjolski prvoligaš potvrdio je drugo pojačanje.

Iz Evertona u Sevillu stigao mladi španjolski napadač Sandro Ramirez, potvrdili su klubovi. Prošao je liječnički pregled i potpisao posudbu do kraja sezone.

PROPAO TRANSFER MARCELA BROZOVIĆA!

U posljednji tren propao je transfer hrvatskog reprezentativca koji od jučer sa spakiranim koferima čeka let za Sevillu. Iako su mediji javili da su se klubovi dogovorili oko transfera, Brozović neće napustiti Inter jer talijanski klub još nije osigurao drugo pojačanje svom treneru Lucianu Spallettiju.

Iz Milana nam se javio Brozovićev menadžer Miroslav Bičanić i otkrio detalje.

> PROPAO TRANSFER, BROZ OSTAO U MILANU! U posljednjim satima odigrala se drama

SLUŽBENO: Palmieri u Chelseaju

Chelsea je i službeno predstavio novo pojačanje iz Rome. Stigao je Emerson Palmieri za više od 20 milijuna eura.

Na Stamford Bridgeu očekuje se i dolazak Oliviera Girouda iz Arsenala već do kraja dana.

Engleski mediji navode kako su Arsenal i Chelsea dogovorili odštetu od oko 22 milijuna eura, a francuski napadač potpisat će na godinu i pol uz opciju produženja suradnje na još jednu sezonu.

Brozović još čeka

U ranim poslijepodnevnim satima javio nam se Brozovićev menadžer i otkrio detalje oko transfera u Sevillu.

> TRANSFERNA DRAMA Brozu bježi zadnji avion za Sevillu? Njegov menadžer za Index: Čekamo papire još sat vremena!

Sevilla je jučer neslužbeno potvrdila interes za hrvatskog reprezentativca, a Inter je navodno prihvatio ponudu. Brozović je jutros trebao poletjeti prema Sevilli, no talijanski izvori tvrde da je transfer stopirao trener Intera Luciano Spalletti. Talijan ne želi pustiti Brozovića dok mu ne stigne pojačanje, Javier Pastore iz PSG-a ili neka od alternativa.

I dalje padaju rekordi....

Ovako izgleda top lista najvrjednijih transfera ovog siječnja manje od 12 sati prije kraja prijelaznog roka. U posljednja dva dana srušena su tri rekorda.

SLUŽBENO: Aubameyang u Arsenalu!



>>> PAO JOŠ JEDAN REKORD Arsenal konačno potvrdio što već svi znaju: "Auba je naš!"

SLUŽBENO: Batshuayi u Dortmundu

Borussia Dortmund i Arsenal oko podneva su potvrdili da je Aubameyang postao novi igrač londonskog kluba.

Nešto prije toga objavljeno je da je Chelseajev napadač Michy Batshuayi stigao u Dortmund na preglede i posudbu do kraja sezone.



Time se otvorio put Aubinom odlasku u Arsenal, a Chelsea će od ljutog rivala kupiti francuskog napadača Oliviera Girouda.



U Njemačkoj prijalazni rok završava već u 17 sati.

Moura prošao preglede, za 28 milijuna potpisuje za Tottenham

Lucas Moura prošao je liječničke preglede u Londonu i uskoro će biti predstavljen kao novi igrač Tottenhama.



Englezi su PSG-u za Brazilca platili oko 28 milijuna eura.



Brazilski krilni igrač stigao je u PSG 2013. iz Sao Paula za 38 milijuna eura i u 229 nastupa za pariški sastav postigao je 46 golova i dodao 50 asistencija.

BREAKING: PSG winger Lucas Moura completes medical ahead of move to Tottenham, according to Sky sources. #SSN pic.twitter.com/lJliZ46jQd — Sky Sports News (@SkySportsNews) 31. siječnja 2018.

Inter poslao Nagatoma u Galatasaray

Dok se čeka odlazak Brozovića, Inter se riješio još jednog igrača. Nagatomo je prešao u Galatasaray na posudbu do kraja sezone za 700 000 eura uz opciju otkupa ugovora na ljeto. Slična kombinacija čeka i hrvatskog reprezentativca.

Yuto Nagatomo'nun transferi konusunda futbolcu ve kulubü Inter ile resmi görüşmelere başlandı.https://t.co/CdSoheaXdM pic.twitter.com/uuBo6LmFPY — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31. siječnja 2018.

Aubameyang na pregledima

Jutros oko 10 sati engleski su mediji javili da je Aubameyang na liječničkim pregledima u Arsenalu i do kraja dana će transfer i službeno biti potvrđen.

> Arsenal slučajno objavio: Aubameyang je potpisao!

BREAKING: Pierre-Emerick Aubameyang having medical at Arsenal, according to Sky sources. pic.twitter.com/kyfYjZuMdA — Sky Sports News (@SkySportsNews) 31. siječnja 2018.

Leicester ne da Mahreza

Engleska bruji u ponudi Manchester Cityja teškoj više od 50 milijuna eura za Ryada Mahreza, alžirskog veznjaka Leicester Cityja, koji je prošlog ljeta bio na korak do Rome. No, transfer mu je propao posljednjeg dana prijelaznog roka. Hoće li ove godine doživjeti istu sudbinu? Čini se da hoće. Prema pisanju engleskih medija, Leicester ne pristaje na ponudu manju od 70 milijuna eura, iako je Mahrez navodno već zatražio da mu klub dopusti transfer. Sapunica se nastavlja.

Riyad Mahrez has handed in a transfer request at Leicester amid interest from Man City. Is he ready for a top-six club❓❓❓

Read more here 👉 https://t.co/Cvs1iJu9wv pic.twitter.com/QAG9ejBGGT — Sky Sports PL (@SkySportsPL) 31. siječnja 2018.



Dinamo u 15 sati predstavlja novo pojačanje

Zagrebački Dinamo potvrdio je dolazak Izeta Hajrovića, reprezentativca BiH, koji je raskinuo ugovor s bundesligašem Werderom.

Dinamo je najavio predstavljanje novog pojačanja za 15 sati.

Zdravko Mamić za SN je rekao da Dinamo više neće prodati niti jednog igrača ove zime.

SLUŽBENO: Mehmedi iz Bayera u Wolfsburg

Švicarski reprezentativac Admir Mehmedi je nakon dvije i pol godine napustio Bayer Leverkusen i potpisao za Wolfsburg do 2022. godine. Ove sezone je u 12 nastupa u Bundesligi skupio 2 gola i 3 asistencije.

Unsere Wölfe verpflichten Admir #Mehmedi von @bayer04fussball. Der Schweizer erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 sowie die Rückennummer 22 bei unseren Grün-Weißen. Wir freuen uns auf dich, Admir! 🐺💪 #VfLWolfsburg pic.twitter.com/WyuptRdHxO — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 31. siječnja 2018.

SLUŽBENO: Fischer iz Mainza u Kopenhagen

Danski reprezentativac Viktor Fischer napustio je Mainz nakon samo pola godine i potpisao za Kopenhagen do 2022. godine. 23-godišnjak je skupio 12 nastupa i 2 pogotka za njemački klub.

🚨 Viktor #Fischer verlässt #Mainz05 und wechselt zum @FCKobenhavn 🇩🇰 Der Offensivspieler hat beim dänischen Meister einen langfristigen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Alles Gute, Viktor! ✌ #DeadlineDay



Alle Informationen zum Transfer 👉 https://t.co/nsxvGmo3hB pic.twitter.com/dLh1WXylGE — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 31. siječnja 2018.

Roma prodaje Chelseaju, a kupuje u Manchesteru

Roma je otvorila pregovore s Manchester Unitedom oko dolaska nizozemskog reprezentativca Daleyja Blinda. Jučer su Rimljani Chelseaju prodali Emersona Palmierija za više od 20 milijuna eura.

Roma have entered talks with Manchester United over the signing of Daley Blind, according to reports#DeadlineDay https://t.co/HNLVUzSAex — Goal (@goal) 31. siječnja 2018.

Brozović leti za Sevillu

Jučer je iz Italije stigla informacija kako je Brozović na korak do Seville. Inter je navodno prihvatio ponudu od 1 + 28 milijuna eura za šestomjesečnu posudbu i otkup ugovora na ljeto.

Talijanski izvori tvrde da je i Brozović pristao na transfer, no Gianluca Di Marzio tvrdi da je Luciano Spalletti blokirao transfer dok mu Inter ne dovede novog igrača, Pastorea iz PSG-a ili Gaitana iz Atletica.

> Sevilla: Dolazak Brozovića je moguć, ali mora se dogoditi danas

> Sky Sport: Spalletti blokira Brozovićev transfer

Arsenal čeka Aubameyanga

Još jučer su novinari otkrili da je Aubameyang poletio iz Dortmunda prema Londonu na liječničke preglede i potpis ugovora, no zatim mu se izgubio trag.

Arsenal je sinoć poražen kod Swanseaja, a nakon utakmice Arsene Wenger prokomentirao je svoje novo pojačanje, iako još jutros nije bilo službeno potvrđeno od strane kluba. Wenger je Aubu nahvalio u videu koji je ubrzo uklonjen s Arsenalove stranice.

> Arsenal slučajno objavio: Aubameyang je potpisao!

Dva rekorda predzadnjeg dana zimskog "mercata"

Jučer su, pretposljednjeg dana prijelaznog roka, realizirana dva rekordna transfera. Manchester City iz Bilbaa je doveo braniča Laportea za 65 milijuna eura, a Bilbao odmah doveo Iniga Martineza iz Real Sociedada za 32 milijuna eura.

TOP transferi ovog siječnja prema Transfermarktu:



> ZADNJI DAN BIT ĆE LUDNICA Mahrez čeka poziv iz Cityja, a sve je spremno za veliki transfer u Arsenalu