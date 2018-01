ŽDRIJEB LIGE NACIJA Hrvatska među 12 najjačih reprezentacija

Foto: Goran Stanzl / Pixsell

U LAUSANNEI će u srijedu biti obavljen ždrijeb za Ligu nacija, novo UEFA-ino natjecanje koje će zamijeniti prijateljske utakmice.

Prvo izdanje Lige nacija bit će odigrano od rujna do studenog 2018. godine, poslije Svjetskog prvenstva u Rusiji, a Hrvatska će zaigrati u elitnom razredu, Ligi A, zahvaljujući Uefinom koeficijentu po završetku kvalifikacija za SP.

Uz Hrvatsku, među 12 najjačih europskih nacionalnih selekcija nalaze se još Njemačka, Portugal, Belgija, Španjolska, Francuska, Engleska, Švicarska, Italija, Poljska, Island i Nizozemska, a te će momčadi biti smještene u četiri skupine po tri.

Prema UEFA-inu koeficijentu, Hrvatska je 11. reprezentacija Lige A te će biti u trećem, najslabijem šeširu ždrijeba. Zajedno s Hrvatskom u potu bit će Poljska, Island i Nizozemska, što znači da s tim reprezentacijama ne možemo biti u skupini.

Iz prvog bubnja možemo izvući Njemačku, Belgiju, Portugal ili Španjolsku, a iz pota 2 Englesku, Francusku, Švicarsku ili Italiju. S po jednom reprezentacijom iz prva dva pota tvorit ćemo skupinu iz koje će pobjednik ići na Final Four, a najlošiji u skupini ispast će u niži rang natjecanja (Ligu B).

Pobjednici skupina borit će se na završnom turniru (polufinala, susret za treće mjesto, finale) u lipnju 2019. godine za naslov pobjednika Lige nacija, a posljednjeplasirane momčadi iz svake skupine ispast će u niži rang natjecanja, Ligu B.

U novom natjecanju sudjeluje ukupno 55 reprezentacija. U skupini B su Austrija, Wales, Rusija, Slovačka, Švedska, Ukrajina, Irska, Bosna i Herzegovina, Sjeverna Irska, Danska, Češka i Turska.

Ligu C čine: Mađarska, Rumunjska, Škotska, Slovenija, Grčka, Srbija, Albanija, Norveška, Crna Gora, Izrael, Bugarska, Finska, Cipar, Estonija i Litva. U najslabijoj D ligi su Azerbejdžan, Makedonija, Bjelorusija, Gruzija, Armenija, Latvija, Farski Otoci, Luksemburg, Kazahstan, Moldavija, Lihtenštajn, Malta, Andora, Kosovo, San Marino i Gibraltar.

Utakmice Lige nacija igrat će se u šest kola, po dva kola u rujnu, listopadu i studenom iduće godine.

Osim, što će iz kalendara istisnuti pripremne utakmice, Liga nacija će utjecati na kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2020. godine. Kvalifikacije za EURO će se odigrati u pet termina tijekom 2019. godine, a 55 reprezentacija će biti raspoređeno u 10 skupina. U pet skupina će biti smješteno po šest ekipa, a u preostalih pet skupina po pet reprezentacija. Pobjednici i drugoplasirani iz svake skupine će izboriti direktan plasman na EURO 2020. Tako ćemo dobiti 20 od 24 sudionika završnog turnira.

