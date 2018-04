Zidane: Moja budućnost ovisi o Ligi prvaka

Foto: Getty Images / Guliver Image

REAL MADRID sprema se za veliki uzvrat polufinala Lige prvaka protiv Bayerna (utorak 20:45 sati). Aktualni europski prvak slavio je u Münchenu s 2:1 golovima Marcela i Marca Asensija, te ima odličnu prednost uoči nove bitke protiv Nijemaca.

"Igramo polufinale Lige prvaka i znamo koliko je to važno za nas. Mi znamo što trebamo uraditi, ali zbog toga se nećemo mijenjati. Mi jednostavno od samog starta utakmice moramo pokazati želju i htijenje za prolaskom u finale. Ako mi dajete izbor, ja uvijek biram da igramo na Santiago Bernabéu. Veoma smo ponosni što ovo polufinale igramo kod kuće. Sjajan je osjećaj igrati polufinale i dat ćemo sve od sebe da prođemo u finale. Ono što su igrači ove sezone uradili nije nimalo naivno", rekao je trener Zinedine Zidane na pressici.

Luka Modrić i društvo vjerojatno će morati bez Isca, koji je ozlijedio rame. No, Zidane ne želi otkrivati momčad za uzvrat...

"Nacho i Isco? Trenirali su s ostatkom ekipe i sada imamo vremena za razmisliti. Već od ranije znate da je za mene i ovaj klub najvažnije da su igrači prije svega zdravstveno u redu. Tko će igrati na poziciji desnog beka? To ću odabrati nakon što dobro razmislim. Nacho je spreman, trenirao je mnogo iako nije dugo igrao. Vidjet ćete sutra tko će igrati. Svaki igrač mora biti maksimalno spreman. Isco? S njim nećemo ništa riskirati. Marcelo nam mnogo pomaže u napadu, a prije svega, on je osoba koja se sjajno uklapa u grupu. Benzema je u psihičkom segmentu stabilan. Naravno da bi htio i volio da postiže više pogodaka, ali on je igrač koji uvijek trenira dobro i koji uvijek daje sve od sebe na terenu".

📺🎥🎙#Zidane ha comparecido en la jornada previa al partido de vuelta de semifinales de Champions. ¡Escucha sus impresiones!#APorLa13 pic.twitter.com/8yZnFG0PMU — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) April 30, 2018



Real je i prošle sezone slavio s 2:1 na Allianz Areni, ali je istim rezultatom izgubio u Madridu. No, nakon produžetaka i sudačke pomoći uspio je proći dalje. S obzirom na to da je izgubio borbu s Barcelonom u Primeri, kao i u Kupu kralja, budućnost Zidanea ovisi o Ligi prvaka....

"Moj odluka o ostanku na poziciji trenera zavisi i od uspjeha u Ligi prvaka. Ali, više puta sam rekao, u ovom trenutku sam trener i volio bih ostati. Na svijetu ima mnogo boljih trenera od mene, ali ja imam sreće što vodim ovaj klub i što sam ovdje, a i prije trenerskog angažmana sam imao iskustva u ovoj svlačionici. Ključ uspjeha leži u tome da u svaku utakmicu ulazimo sa željom da pobijedimo. Sutra se nećemo povlačiti, već ćemo igrati napadački nogomet s ciljem da postižemo pogotke", zaključio je i za kraj čestitao Barceloni naslov španjolskog prvaka.

"Barcelona je zasluženo osvojila titulu prvaka Španjolske. Iza sebe imaju sjajnu sezonu i protiv toga se ništa ne može reći".