Zrinjski opet šokirao Želju u 90. minuti: "Zamalo me srce prekinulo"

VELIKI derbi 7. kola Lige za prvaka Bosne i Hercegovine završen je bez pobjednika (2:2) između Željezničara i Zrinjskog. Nakon onih ludih 3:3, kada je Željo 17. ožujka u gostima vodio s 3:0 sve do 87., a onda u tri minute primio tri gola od Zrinjskog, i sada je uspio prokockati pobjedu u sudačkoj nadoknadi.

Time je Zrinjski ostao prvi s tri boda više od velikog rivala, kojeg će vrlo vjerojatno skupo koštati posljednja dva međusobna dvoboja s ekipom iz Mostara.

Domaćin je poveo u 49. minuti preko Jadranka Bogičevića, koji je zabio nakon ubačaja iz kornera za veliko vodstvo. Međutim, gosti su odgovorili iz prvog pravog udarca u okvir gola u 67. minuti, kada je Nermin Hajdarević prizemnim udarcem svladao vratara Vedrana Kjosevskog za 1:1.

No, već u 79. Željo je stigao do novog vodstva i približio se pobjedi. Danijel Graovac je odlično prošao kroz protivničku obranu te asistirao za Asima Zeca na drugoj vratnici, a on pogodio za 2:1.

Činilo se kako će momčad Admira Adžema ovog puta sačuvati prednost, ali je borbena ekipa Blaža Sliškovića ponovno uspjela šokirati u 90. minuti preko rezervista Harisa Handžića. On je nakon duge lopte sjajno skočio i dočekao povratnu loptu na 12-13 metara, odakle je opalio i pogodio desni kut za konačnih 2:2 i time sačuvao Zrinjski na vrhu s tri boda više.

"Izgleda da smo se i mi i oni pretplatili na ovakve mečeve. Na našu žalost opet nam ne odgovara rezultat. Znali smo da će oni igrati otvoreno, ali nas je, nažalost, drugi gol nas je zaledio", poručio je Adžem, dok je Slišković na drugoj strani teško podnio finiš derbija...

"Zamalo me srce prekinulo, eto takav je meč bio. U jednom trenutku si izgubljen, pa se vraćaš, a onda opet isto. Mogli smo možda i pobijediti, ali sam zadovoljan bodom. Srce je bilo na granici", iskreno je rekao Slišković.