Zvijezda Chelseaja tuži bivšeg izbornika jer ga je proglasio krticom: "Prodao je reprezentaciju!"

SMIJENJENI izbornik Belgije Marc Wilmots optužio je zvijezdu Chelseaja da je krtica u redovima reprezentacije. Prvog vratara Thibauta Courtoisa i njegovog oca optužio je za otkrivanje informacija medijima i javnosti, a njegove riječi izazvale su skandal manje od dva mjeseca prije Svjetskog prvenstva.



Wilmots je smijenjen nakon Eura 2016. i poraza od Walesa, a nakon toga se sukobio s Courtoisom koji je kritizirao njegovu taktiku s reprezentacijom nakon iznenađujućeg ispadanja u četvrtfinalu EP-a.





Wilmots je rekao da je u svlačionici imao krticu koja je medijima otkrivala informacije o taktici zbog čega su protivnički treneri znali koju će momčad izvesti na teren puno prije početka utakmice."Imam problem s tim što ja u 18 sati odredim momčad za utakmicu, a u 18:15 je već na društvenim mrežama. To znači da je igrač prodao reprezentaciju, a to je ozbiljna stvar. Nekoliko francuskih novinara mi je reklo da to radi Courtoisov otac. To znači da ne poštuju svoju domovinu. Šteta je, jer ja doznam sastav suparnika tek sat vremena prije utakmice. To je strašno. Suparnik se može pripremiti na sve, sve znaju. To se nije događalo na SP-u u Brazilu", rekao je Wilmots.Courtois i njegov otac već su demantirali optužbe bivšeg izbornika, a vratar Chelseaja jučer je na Twitteru objavio da će tužiti Wilmotsa zbog klevete.