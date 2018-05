Zvijezda Rome ispala s popisa za SP pa odmah objavila kraj karijere u reprezentaciji

Foto: Getty Images/Guliver Image

SAMO par sati nakon što je saznao da neće biti na popisu za Svjetsko prvenstvo, Radja Nainggolan objavio je kraj karijere u reprezentaciji.



Odluka belgijskog izbornika iznenadila je dobar dio nogometnih fanova širom svijeta s obzirom na to da je Nainggolan bio jedan od ključnih igrača Rome u pohodu na polufinale Lige prvaka ove sezone.



Jedan od najboljih europskih veznjaka za Romu je ove sezone odigrao 42 utakmice i upisao 6 golova i 11 asistencija.



Nakon objave popisa oglasio se na Instagramu i objavio povlačenje iz reprezentacije.



"Nerado završavam svoju međunarodnu karijeru. Uvijek sam davao sve od sebe kako bih predstavio svoju zemlju. Biti svoj nije lako... Od danas sam najveći navijač", poručio je Nainggolan u kratkoj poruci.



Za Belgiju ima 30 nastupa, a u kvalifikacijama za SP nastupio je u 4 utakmice. 30-godišnjem igraču ovo je bila posljednja prilika da nastupi na najvećoj nogometnoj smotri. Dosad je igrao samo na Euru 2016.

