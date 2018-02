12-godišnja curica pucala po školi u Los Angelesu, tinejdžer pogođen metkom u glavu

Screenshot: ABC



DANAS je u Americi došlo do još jednog napada vatrenim oružjem u školi.



Kako javlja BBC, dva tinejdžera ozlijeđena su kad je jedna učenica otvorila vatru u školi u Los Angelesu. Napadačica je uhićena, a iz policije Los Angelesa rekli su BBC-ju da je napad izvela djevojčica stara tek 12 godina.

#LIVE: Based on preliminary information, the female suspect is 12-years-old, L.A. School Police Chief says. https://t.co/4C8zDU0csb pic.twitter.com/bMpsZFccpk

Jedan 15-godišnji učenik pogođen je metkom u glavu, a njegovo stanje liječnici opisuju kao "kritično ali stabilno". Metkom u zglob je pogođena i jedna i učenica u dobi od 15 godina, a u napadu su lakše ozlijeđene još tri osobe u dobi od 11 do 30 godina. Oni nisu pogođeni hicima iz vatrenog oružja, ali su zadobili ozljede u kaosu koji je nastao nakon što je 12-godišnja napadačica otvorila vatru.



Do pucnjave je došlo u 8:55 ujutro po lokalnom vremenu u srednjoj školi Salvador Castro.Policija nije objavila motiv napada ili detalje o uhićenju 12-godišnje napadačice.