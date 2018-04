22 godine nakon rata u Hrvatskoj su mine i dalje ogroman problem, dosad su ubile 203 osobe

Foto: FAH

I NAKON više od 22 godine od završetka Domovinskog rata Hrvatska se suočava s minskom opasnosti te je još uvijek minama zagađeno 404,5 kilometara četvornih uglavnom šumskog te brdsko-planinskog područja u devet županija, rečeno je u utorak na otvaranju 15. međunarodnog simpozija "Protuminsko djelovanje 2018." koji se od 9. do 12. travnja održava u Slanom kod Dubrovnika.



Simpozij je kroz godine izrastao u krovni svjetski stručni skup o problematici protuminskog djelovanja, a ove godine na njemu sudjeluje oko 140 sudionika iz 30 zemalja.



Ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Zdravko Modrušan izvijestio je na otvaranju kako je Hrvatska nadležnim tijelima Ottawske konvencije UN-a o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i transportu mina te njihovom uništavanju podnijela zahtjev za produženje roka izvršenja obaveza kojima je rok do 2025. godine. Ustvrdio je kako je hrvatski protuminski sustav stabilan i učinkovit te kontinuirano ostvaruje rezultate, a da se zbog povećanih sredstava očekuje ubrzani ritam razminiranja ostatka zagađenog područja.



"Prioritet će biti sigurnost građana i pirotehničara. Iz državnog proračuna dosad je uloženo preko pet milijardi kuna u razminiranje, a posebno smo zadovoljni što osigurana sredstva prate program protuminskog djelovanja, zahvaljujući značajnom doprinosu Europske unije od preko 96 milijuna eura", rekao je Modrušan i naglasio kako lani nije bilo žrtava mina.



Izaslanik premijera i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je kako je od 1998. do 2017. u razminiranje država uložila 5,4 milijarde kuna.



"Razminirali smo preko 566,4 kilometara četvornih, a ukupno smo osigurali i očistili 1424 kilometara četvornih. Od mina je stradalo 595 osoba, od čega 203 smrtno. Posljednje dijete stradalo je 2004., a odrasla osoba 2014. godine. Prošla godina prva je bez incidenta ili nesreće", rekao je Božinović. Dodao je kako je razminiranje važno za nacionalnu sigurnost, s posebnim naglaskom na državnu granicu i pogranična područja.Na otvaranju simpozija još su govorili izaslanik Predsjednice Republike Filip Dragović, izaslanik predsjednika Sabora i gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, zamjenica župana Dubrovačko-neretvanske županije Žaklina Marević, Hrvoje Debač ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za razminiranje, predsjednik Odbora za međunarodne odnose američke Akademije za forenzičke znanosti Dragan Primorac te član Komisije za razminiranje BiH kao zemlje partnera Suvad Džafić.Na simpoziju su dodijeljena posebna priznanja osobama, organizacijama i državama koje su kroz proteklih petnaest godina posebno doprinijele razvoju cjelokupnog koncepta simpozija, rastu njegovog značaja i međunarodnoj prepoznatljivosti.Simpozij se održava u organizaciji Ureda za razminiranje Vlade RH, Hrvatskog centra za razminiranje i Hrvatskog centra za razminiranje - Centra za testiranje, razvoj i obuku, te pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.