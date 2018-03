300 radnika Brodotrogira u strahu za svoja radna mjesta

Ilustracija: Hina

ŠEST dana kasnila je zadnja plaća radnicima Brodotrogira, u jednom trenutku najavljena je bila i mogućnost štrajka, no tenzije su pale nakon što je plaća jučer većini radnika sjela na račun. Ipak, razloga za zabrinutost 800 radnika trogirskog škvera u vlaništvu Danka Končara i dalje ima. Naime, zadnje tri plaće manje su zbog smanjenog stimulativnog dijela, a Uprava ozbiljno računa da u škveru ima nekoliko stotina radnika viška. Barata se brojkom od tristo ljudi.

"Sve nam to izgleda nerazumljivo. Donedavno su u škveru radili Ukrajinci, Latvijci... Sada odjednom imamo višak, ne znam što bih rekao. Male su plaće još umanjene, a sada i kasne. Uprava tvrdi da je to zbog nelikvidnosti. Njihovo obrazloženje za umanjenje stimulativnog dijela je da te plaće nismo zaradili, odnosno da smo neproduktivni, ali o tome bi se dalo pričati. Neproduktivnost stvaraju organizacijski, tehnološki i kadrovski, pa ako hoćete i financijski problemi, a za nijedan problem radnik nije odgovoran", kaže sindikalist Andro Belas.

"Ne mogu napraviti brod bez radnika, smanjenje mora imati svoje granice"

U ponedjeljak Uprava i radnici počinju pregovore oko kolektivnog ugovora.

"Vlasnik je obećao da će zadržati djelatnost i veliki broj radnika. Jasno da mi ne možemo utjecati na organizaciju društva. U svim tvrtkama ima određenog viška. Ako je i potrebno otpuštanje, onda to mora ići određenom dinamikom. Ne može se to preko noći. Potrebna je priprema ljudi. Nadamo se da ćemo se ipak uspjeti dogovoriti s Upravom, započet ćemo kolektivno pregovaranje, nadam se da ćemo biti uspješni i da će se pregovori voditi u dobroj vjeri. Nadam se da smo svi usmjereni ka jednom cilju, a to je da proizvodimo brodove i da ih izvozimo na svjetsko tržište. Oni ne mogu napraviti brod bez radnika, to smanjenje ima svoje granice. Radnici bez ozbiljnog poslodavca također ne mogu", kaže Belas.

"Ponudit ćemo radnicima da rade u drugim brodogradilištima"

Predsjednik Uprave Brodotrogira Mateo Tramontana kaže kako je jedan od brodovlasnika kasnio s uplatom pa je plaća kasnila iz tog razloga. Radnicima koji budu višak ponudit će posao u nekom drugom brodogradilištu. Jedno bi moglo biti u Finskoj.

"Ozbiljnih razloga za štrajk nema, ali razloga za neizvjesnost ima. Ako se poslovne okolnosti ne promijene, mi jednostavno moramo smanjiti broj radnika u Brodogradilištu. Definirat ćemo ga kao kostur, fleksibilno brodogradilište. Ako su manji poslovi, onda da se može pokriti, a ako dobijemo kakav velik posao, onda ćemo se raširiti. Dio radnika će raditi u drugim brodogradilištima u Rijeci, Puli, Francuskoj ili Njemačkoj", kazao nam je Tramontana.