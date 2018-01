38 MINUTA STRAHA NA HAVAJIMA Ljudi se skrivali pod šahtovima: "Trump je u to vrijeme igrao golf"

Foto, Screenshot: Hina, Twitter

STANOVNICI Havaja jučer su dobili poruku u kojoj su upozoreni na raketni napad. Ubrzo nakon što su im stigle poruke, sve je proglašeno lažnim alarmom. Ali panika se već počela širiti.

Electronic signs displaying this in Honolulu right now pic.twitter.com/Tln9HLNg4g — Anthony Quintano (@AnthonyQuintano) 13. siječnja 2018.

CNN je prenio izjavu guvernera Davida Igea da je jedan od zaposlenika stisnuo krivi gumb. Agencija je zatim objavila na Twitteru: "NEMA raketne prijetnje Havajima."

Dan nakon lažnog alarma, stanovnici su još u šoku. Mnogi od njih mislili su kako će umrijeti, piše BBC. Oni koji su u panici bježali u skloništa danas su puni bijesa. Čuju se optužbe i na račun američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Upozorenje poslano greškom, ispravka nakon više od pola sata

Agencija za hitne intervencije na Havajima priopćila je kako je upozorenje o raketnom napadu poslano greškom. "Jedan od djelatnika pritisnuo je pogrešan gumb u vrijeme predaje smjene u agenciji", piše u službenom priopćenju.

Odgovornost za njegovu pogrešku preuzeo je dužnosnik Agencije koji je odmah najavio i detaljnu istragu o ovom događaju.

Poruka koja je stigla u 8:07 po lokalnom vremenu na mobilne telefone stanovnika Havaja bila je ispisana velikim slovima i glasila je: "Na Havaje je poslana balistička raketa, smjesta potražite zaklon. Ovo nije vježba."

Tek 18 minuta kasnije na mailove stanovnika stigla je poruka o lažnom alarmu, a nova poruka na mobitele svih na Havajima s istim tekstom, onim u kojem piše da je uzbuna lažna, stigla je tek nakon 38 minuta.

Pola sata panike

Stanovnici Havaja tih 38 minuta bili su u panici, skrivali su se u kadama, ispod šahti, a bilo je i onih koji su mislili kako se približio "sudnji dan".

Hassan Deen, student na sveučilištu na Havajima, opisao je svoje iskustvo. "Nakon upozorenja ostao sam s 29 studenata zaključan u prostoriji u kojoj su kante za smeće. Bili smo tamo 47 minuta i bijes je u nama rastao", kazao je Deen.

Students at University of Hawaii at Manoa panicking after missile threat was issued #hawaii pic.twitter.com/NfDkt1L5TQ — Joe Walker (@_JoeWalker) 13. siječnja 2018.

Britanka Emma Hine koja je na Havajima bila u posjetu kazala je: "Bilo je to jedno od najgorih iskustava ikad jer sam mislila da ćemo svi pomrijeti. Imam kćer Chloe koja je ostala u Britaniji i mislila sam kako više nikad neću vidjeti svoju djevojčicu. Svi smo bili užasnuti", kazala je Hine. Njezin stariji sin Lewis, osoba s invaliditetom, zbog stresa nakon uzbune je pretrpio napad.

Maratonska trkačica Lucja Leonard kazala je kako je čula da su stanovnici djecu gurali u "odvodne cijevi kako bi ih zaštitili". "Svi smo se samo skupili i pomislili - ako je to kraj, na lijepom smo mjestu. Bilo je zastrašujuće", dodala je.

We’re all sh**ing ourselves with this warning @HURThawaii but apparently it’s a false alarm 🚨 @findinggobi through CP1, @chezbot84 got held at CP1 to go to bunker 😮#HURT100 pic.twitter.com/OvOWac0xSc — Lucja Leonard (@Runningdutchie) 13. siječnja 2018.

Danielle Smith je u vrijeme uzbune bila na plaži. "Krenula je panika, svi su samo gledali kako pobjeći." Njezina je obitelj bila smještena u obližnju školu. "Samo smo sjedili tamo i bilo je tiho, nitko nije progovorio ni riječ", kazala je Smith.

Mark Espinosa tvitnuo je pitanje o tome - koliko beba "lažnih alarma" stiže na Havaje za devet mjeseci?

How many false alarm babies are we getting in Hawaii in 9 months? — Mark Espinosa (@MarkEEspinosa) 14. siječnja 2018.

Lažni alarm uzbunio je i golfere na turniru Waialaeae klubu. U panici su se razbježali s terena. Steve Wheatcroft kazao je kako su svi poludjeli, no Justin Thomas opisao je svoje iskustvo: "Sjeo sam na svoj kauč, otvorio klizna vrata, gledao TV i slušao glazbu. Pomislio sam - ako je došlo vrijeme, to je onda moje vrijeme."

"Pod madracima u kadi s mojom suprugom i bebom. Molim te da je ova prijetnja bombom lažna", tvitnuo je John Peterson.

Under mattresses in the bathtub with my wife, baby and in laws. Please lord let this bomb threat not be real. — John Peterson (@JohnPetersonFW) 13. siječnja 2018.

Državni dužnosnici se ispričali

Havajski državni dužnosnici ispričali su se zbog lažne uzbune i panike koja je zbog nje nastala. Guverner DaviIgege izjavio je: "Žao mi je zbog boli i panike koja je nastala. I ja sam vrlo uzrujan zbog svega što se dogodilo." Dodao je kako je u cijelom ovom slučaju zakazao čovjek.

O svemu je krenula i federalna istraga, a dužnosnici su obećali kako će učiniti sve da se ovakve stvari više nikad ne ponove.

Alarm je bio lažan, ali prijetnja i dalje postoji

Vern Miyagi, administrator Agencije za upravljanje hitnim slučajevima, na Havajima se ispričao zbog "nehotične pogreške", no kazao je i kako je prijetnja još uvijek prisutna.

"Ako se poruka ponovo pojavi, imat ćete samo 12 do 13 minuta od upozorenja do stvarnog događaja i molimo da to zapamtite", dodao je.

"Nevjerojatno je da imamo dužnosnike, djelatnike u agenciji koji su zaduženi za našu javnu sigurnost i golemu pogrešku koju su uspjeli napraviti", cijeli slučaj komentirala je Brigeta Namata, novinarka na lokalnom mediju.

Novinar Dan Rather je mišljenja kako bi Havaji trebali svakoga na otoku počastiti pićem po izboru.

I think Hawaii should buy everyone on the islands a drink of their choosing - on the state. — Dan Rather (@DanRather) 13. siječnja 2018.

Trump bez komentara

Donald Trump se o svemu što se dogodilo nije oglasio. Zbog toga, kao i zbog panike koja je zavladala jučer na Havajima, a sve u strahu od Sjeverne Koreje, bijes stanovnika se pomalo okreće prema njemu.

Bivši zaposlenik Obaminog ministarstva obrane Patric Granfieldld tvitnuo je: "Hvala bogu da je predsjednik igrao golf."

Thank God the President was playing golf. pic.twitter.com/K7wPtsevGO — Patrick Granfield (@pgranfield) 13. siječnja 2018.

Kritikama na račun Trumpa se pridružila i glumica Jamie Lee Curtis koja je tvitnula kako je sva panika na teret Trumpu zbog mržnje kojom se napunio. "Ovo je prestrašno jutro na Havajima, gospodine Trump. Pravi strah koji su osjećali majke, očevi i djeca, a ide na teret vama. To je vaša odgovornost. Oholost. Narcisoidnost. Bijes. Ego. Nedozrelost i ispunjenost mržnjom. Vi ste ovo učinili!"

This Hawaii missle scare is on YOU Mr. Trump. The real FEAR that mothers & fathers & children felt is on YOU. It is on YOUR ARROGANCE. HUBRIS. NARCISSISM. RAGE. EGO. IMMATURITY and your UNSTABLE IDIOCY. Shame on your hate filled self. YOU DID THIS! — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) 13. siječnja 2018.

Trumpove pristaše ovaj put nisu stale u njegovu obranu. Dapače, krivca za ono što se dogodilo na Havajima našli su u Trumpu i njegovoj vladi.

Havaji su pod prijetnjom

Raketni program, kao i program nuklearnog naoružanja koji razvija Sjeverna Koreja, smatra se rastućom prijetnjom u Americi. Havaji su jedna od američkih država koje su najbliže Sjevernoj Koreji pa ne čudi strah koji raste između stanovnika.

U rujnu je Sjeverna Koreja provela svoj šesti nuklearni test, a prošli mjesec je Agencija za praćenje naoružanja izvijestila kako je raketa pokrenuta iz Sjeverne Koreje imala domet do Havaja. Na otok bi stigla u roku od 20 minuta od lansiranja.