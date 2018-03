40 godina od ubojstva najpoznatije žrtve sukoba istoka i zapada: "Bio je to talijanski 11. rujan"

Foto: Twitter

DOK se Velika Britanija oporavlja od šokantnog trovanja dvostrukog bivšeg špijuna Sergeja Skripala, događaja koji vraća sjećanja na Hladni rat, Italija se u petak prisjeća svoje najistaknutije žrtve ideoloških sukoba zapada i istoka.

16 March 1978

16 March 2018

40 years has passed since the kidnapping of #AldoMoro, former Italian Prime Minister captured for 55 days and then killed by the Red Brigades. A case which changed forever Italian history. #NeverForget #16marzo1978 #16marzo #March16 pic.twitter.com/cGBYbTcxTv