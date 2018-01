4-godišnja djevojčica uspješno operirana na Rebru, vlada je po srce za nju poslala avion u Beč

Foto: Borna Filić/Pixsell

DANAS je zrakoplovom vlade Republike Hrvatske iz Beča do Zračne luke Franjo Tuđman izvršen hitan medicinski let u svrhu transplantacije srca četverogodišnjoj djevojčici, izvijestila je vlada.



Liječnički tim sa srcem je vladinim zrakoplovom stigao u Zagreb te je vozilom namijenjenim za potrebe transplantacije, uz osiguranu policijsku pratnju, srce prevezeno do KBC-a Zagreb (Rebro).

Transplantacija je u poslijepodnevnim satima završena i bila je uspješna.



"Ovo je bila specifična situacija jer je prvi put provedeno liječenje s mehaničkom potporom dječjeg srca koje je bilo u zatajivanju. Dijete je na listi bilo šest mjeseci i sinoć kad smo dobili obavijest da je organ u Beču spreman, zahvaljujuću Vladi RH bio je spreman i Vladin avion, rekao je ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb prof. Ante Ćorušić za HRT.