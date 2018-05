AFERA HOTMAIL SDP-ovci u saboru: "Sanader je mala beba u odnosu na Plenkovića"

Foto: FAH

SABORSKA oporba danas je snažno podržala SDP-ov prijedlog da se izmjeni Zakon o sprječavanju sukoba interesa i u krug dužnosnika koje taj zakon obuhvaća uvede i izvanredne povjerenike u sistemski važnim društvima, SDP-ov je to odgovor na Aferu Hotmail, što je oporba iskoristila da još jednom ustvrdi da je premijer znao za sve što se u toj aferi događalo i da mora politički odgovarati.



Premijer je znao za sve što se događalo, politika je od prvog dana utjecala na Agrokor, premijer se ne može izvući od političke odgovornosti, poručili su Peđa Grbin i Arsen Bauk iz SDP-a, čijih je samo pet zastupnika bilo u sabornici u trenutku kad je počela rasprava o predloženom zakonu.



Plenković je znao u veljači da se formira grupa Borg, znao je da se ta grupa ne sastaje bez veze, da će, a to se vidi iz objavljene korespondencije, izabrati svojeg čovjeka, svojeg povjerenika, navodi Ivan Vilibor Sinčić (ŽZ).



Nalazimo se u močvari dubljoj od Fimi medije, sve što se radilo u vrijeme Ive Sanadera je "mala beba" u odnosu na ono što radi Plenković, ustvrdio je Željko Jovanović (SDP), tvrdeći da svjedočimo sukobu interesa "epskih razmjera".



HDZ: Povjerenika imenuje sud, Vlada ga samo predlaže



Da bi u spomenutom zakonu trebao biti i izvanredni povjerenik u sistemski važnim tvrtkama, Grbin argumentira time što njega ne bira ni sud ni vjerovnici ni dotadašnji vlasnik, već vlada. Vlada je jedina ovlaštena predložiti ga, ali i pokrenuti postupak za njegovu smjenu, kaže Grbin, pozivajući se na slučaj bivšeg povjerenika Ante Ramljaka.



Da bi izvanrednog povjerenika trebalo "ugraditi" u spomenuti zakon, smatra i Most. Izvršna vlast ima odlučujući utjecaj kod njegova imenovanja, u pitanju je politička odluka u kojoj sud ima samo formalnu ulogu, kaže Robert Podolnjak, pitajući se može li sud uopće odbiti vladin prijedlog.Vlada, kao i klub vladajućeg HDZ-a, ne prihvaćaju SDP-ov prijedlog, tumače kako izvanrednog povjerenika imenuje sud, vlada ga samo predlaže, pa se ne može smatrati dužnosnikom.Prijedlog vam nije konzistentan, poručuje SDP-u Branko Bačić te ističe kako predmetno pitanje treba riješiti sustavno, što vlada najavljuje.Sud je isključivo nadležan nadzirati rad povjerenika, ističe i Marija Jelkovac (HDZ), tumačeći kako ni stečajni upravitelji nisu dužnosnici. Izvanredni povjerenik nije na plaći države, plaćaju ga vjerovnici, kaže Branko Hrg (HDS).Koga to smeta da u Zakonu o sprječavaju sukoba interesa bude i izvanredni povjerenik, pita se Anka Mrak Taritaš (Glas), ako zastupnici moraju dati imovinske kartice, zašto to ne bi učinio i netko koga je predložila vlada i tko upravlja "predmetom" od 60 milijardi kuna, dodaje Davor Vlaović (HSS).Iako samu namjeru drži dobrom, Klub SDSS-a rezerviran je prema SDP-ovoj zakonskoj inicijativi. Treba nam set sistemskih zakona koji će učiniti transparentnim odnose države i nedržavnih aktera, kaže Milorad Pupovac i apostrofira dopune zakona o sprječavanju sukoba interesa, o lobiranju, o pranju novca...