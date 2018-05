AFERA HOTMAIL UŽIVO Šef SDP-a u Saboru: Ovo je izvanredno stanje, raspustite sabor!

Screenshot, video: Index.hr, Patrik Macek/PIXSELL



SABOR danas zasjeda, a očekuje se kako će biti puno govora o Aferi HotMail.

Osim toga, sabor će raspravljati o prijedlogu 36 oporbenih zastupnika o izmjeni Odluke o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor te o SDP-ovu prijedlogu o izmjeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa, točkama koje su stavljene na raspravu zahvaljujući novom saborskom Poslovniku i oporbenim inicijativama.



10:05 Milorad Pupovac se u svojem govoru obratio oporbi o njihovom zahtjevu za raspuštanjem sabora.

"Mi bi ustvari trebali reći pa evo izvolite, da vidimo s kim ćete vladu oformiti i kakvu ćete politiku voditi. Ako na ovome želite bildati mišiće i dokazati da možete voditi vladu to je u redu, ali znamo da niste", rekao je.

10:00 Imamo vladu koja poštuje zakone i koja se zna nositi s odgovornošću", stoga je potpredsjednica vlade podnijela ostavku", rekao je između ostaloga Bačić.

"Bačić je poručio i kako je HDZ i dalje jači od Mosta i SDP-a. Imamo vladu koja smanjuje dug, ako baš pitate kakvu to vladu imamo", rekao je Bačić.

9:55 Govorio je i Krešo Beljak koji je rekao kako je postalo evidentno da je premijer znao sve i da je on najgore što se dogodilo HDZ-u u proteklih 27 godina.

"On je nagore što se HDZ-u dogodilo u proteklih 27 godina, a konkurencija je bila velika, da sad ne nabrajam. Uspjeli ste napraviti, usudit ću se reći, više štete nego četnici i turci, to ste napravili vi i vaša stranka, koju više neću zvati strankom nego sektom", rekao je Beljak i dodao kako će glasatiprotiv potpore toj vladi, pa makar on više nikada ne dobio mjesto u saboru.

9:35 Nakon njega govorio je i Nikola Grmoja koji je također poručio kako oporba traži raspuštanje sabora.

"Vlada drži dah da ne izađu novi maliovi", rekao je Grmoja.

9:30 Prvi je u saboru govorio Davor Bernardić rekavši kako je postalo jasno da je premijer upleten u aferu Agrokor, a zatražio je i raspuštanje sabora i nove izbore.

"U ponedjeljak je postalo jasno da je Plenković duboko upleten u aferu Agrokor. Trgovalo se povlaštenim informacijama i pogodovalo pojedincima, to je kažnjivo. Ponavljam, to je kazneno djelo. Ako je Dalić morala otići, onda se s pravom pitamo zašto DORH još ne postupa. Jesu li zatajile institucije države?" pita se Bernardić.

"Poručujem da ovaj put neće proći pokušaj kupovanja vremena i skretanja s teme. Hrvatska ne smije biti talac jednog čovjeka. Političku odgovornost premijera ne očekujem jer je nema. ali se pitam gdje je nestala odgovornost svih vas koji ste glasali za Martinu Dalić na opozivu. Svjesni ste da ste pogriješili ali ne osjećate odgovornost prema biračima. Zato podržavate vladu.



Ne mogu ne osvrnuti se na izvješće Vijeća Europe, jača antisemitizam i ekstremizam. nadalje u tom istom izvješću piše da vlada ništa ne čini da to spriječi, a tu isti vladu podržavaju predstavnici manjina", rekao je Bernardić.

"Evidentan je kaos koji je nastao u državi zbog ove vlade. državom su zavladali nepotizam korupcija i mržnja protiv svih koji su drugačiji", dodao je Bernardić.



"U Hrvatskoj je za nas na snazi izvanredno stanje. Zahtijevamo hitno raspuštanje sabora i raspisivanje izbora", rekao je Bernardić.