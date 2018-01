Agrokor komentirao milijunske račune Ramljakove bivše firme: To je manje od 1 posto ukupnog duga

Foto: Pixsell/Goran Stanzl

REAGIRAJUĆI na napise o velikim zaradama savjetničkih tvrtki za restrukturiranje Agrokora, iz njegove izvanredne uprave ističu kako je taj iznos nešto manji od 1 posto ukupnog duga Agrokor grupe i značajno ispod usporedivih situacija u svijetu, dok iz tvrtke AlexPartners navode kako su posao dobili na natječaju i uz svoje, angažirali kao podizvođače i domaće stručnjake koji su povoljniji pa je trošak niži nego da je tim u cijelosti sastavljen od međunarodnih stručnjaka.



>> POGLEDAJTE RAČUNE Ramljakova bivša firma za angažman u Agrokoru dobila već 9,7 milijuna kuna



Uprava Agrokora: Domaći savjetnici su podizvođači Alix Partnersa, nemaju direktan ugovor s Agrokorom



"Procesom izvanredne uprave obuhvaćeno je 77 kompanija, a restrukturiranje Agrokora obuhvaća više od 160 pojedinačnih kompanija unutar sustava i jedan je od najsloženijih procesa te vrste u ovome trenutku u Europi, a moguće i šire, te zahtijeva profesionalnu podršku značajnog broja savjetnika različitog profila sa značajnim iskustvom u svojim područjima rada", ističe se u odgovoru izvanredne uprave Agrokora na upit Hine da komentira napise medija da tvrtka Texo Menagement, u kojoj je do izbora za vladinog izvanrednog povjerenika za Agrokor radio Ante Ramljak, tjedno za savjetničke usluge od Alix Partnersa naplaćuje gotovo 243 tisuće kuna tjedno.



Nadalje, Agrokor zapošljava više od 50.000 zaposlenika u cijeloj regiji i ostvaruje suradnju s više tisuća dobavljača, što značajno doprinosi osjetljivosti i složenosti projekta. Također, ukupna razina prijavljenih tražbina od strane vjerovnika iznosi više od 57,7 milijardi kuna, što je iznimno velik iznos i u europskim razmjerima, a kako višestruko premašuje imovinu sustava, čini održavanje sustava na životu do postizanja nagodbe vrlo zahtjevnim poslom, naglašavaju u izvanrednoj upravi Agrokora. Dodaju kako su uslijed svih navedenih razloga u postupku izvanredne uprave angažirani savjetnici za restrukturiranje, financijski savjetnici, pravni savjetnici, i drugi, poput savjetnika za računovodstvenu i forenzičku potporu i drugi.



Više od 140 stručnjaka



Na projektu restrukturiranja Agrokora angažirano je ukupno više od 140 stručnjaka. Troškovi svih savjetnika do sada po segmentu poslova koji obavljaju objavljuju se unutar mjesečnog izvještaja izvanredne uprave. Domaće savjetnike na ovom projektu je angažirala tvrtka Alix Partners, oni su podizvođači AlixPartnersa i uključeni su u trošak AlixPartnersa te nemaju direktan ugovorni odnos s Agrokorom, pojašnjavaju iz izvanredne uprave Agrokora.



Nadalje navode kako se ukupna naknada profesionalnim savjetnicima do okončanja postupka izvanredne uprave ovisno o duljini trajanja postupka i uspješnom sklapanju nagodbe procjenjuje na iznos od oko 58 do 69 milijuna eura, što je manje od 1 posto ukupnog duga kompanije. Konačni iznos ovisi o trenutku sklapanja nagodbe, pri čemu će dugotrajniji postupak rezultirati višim iznosom naknada, uspješnosti okončanja projekta o kojem ovisi isplata naknade za uspjeh, kompleksnosti područja rada i resursa koji su potrebni da se pojedini zadaci ispune te mogućih promjena u području rada profesionalnih savjetnika tijekom trajanja postupka.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Iznos koji je nešto manji od 1 posto ukupnog duga Agrokor grupe je značajno ispod usporedivih situacija u svijetu, tvrde u izvanrednoj Upravi. U 26 usporedivih situacija, ukupne naknade profesionalnim savjetnicima su se kretale u rasponu od 0,8 do 19,2 posto ukupnog duga, prosječno su 3,3 posto. Troškovi u slučaju Agrokora očekuju se u iznosu manjem od jedne trećine ovog prosjeka, iako se navedeni prosjeci odnose na samo jednu kompaniju jednostavne kapitalne strukture te nisu u potpunosti usporedivi sa sustavom Agrokorom, čija je struktura kao što smo na početku rekli bitno kompleksnija", stoji u odgovoru izvanredne uprave Agrokora.Partner u tvrtki AlexPartners, Alastair Beveridge koji osobno vodi proces restrukturiranja u Agrokoru, na upit vezan uz angažiranje domaćih savjetnika u timu za restrukturiranje Agrokora, istaknuo je kako je ta tvrtka uspješno sudjelovala u postupku natječaja, odnosno zahtjeva za davanje ponude za ulogu savjetnika u restrukturiranju Agrokora d.d. u travnju 2017. u procesu u koji je bilo uključeno nekoliko renomiranih međunarodnih tvrtki.U svojoj ponudi tvrtka AlixPartners prepoznala je da je zbog složenosti situacije, njezine političke osjetljivosti i gospodarskog značaja toga procesa diljem regije, bilo važno naći i angažirati specijalizirane domaće savjetnike koji će pružiti podršku u uspješnom ostvarivanju restrukturiranja te osigurati kako poznavanje jezika tako i sve vještine potrebne za obavljanje zadatka. Svi domaći savjetnici koji su na kraju angažirani imaju značajno relevantno iskustvo kojim doprinose postupku, naglašava Beveridge. Navodi kako ono seže od obrazovanja na sveučilištima Harvard i Bocconi, preko dugogodišnjeg rada za ugledne međunarodne tvrtke kao što su JP Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank i Lazard, te uključuje iskustvo stečeno u praksi na nizu projekata restrukturiranja.Taj je pristup uključivanja domaćih savjetnika bio konzistentan s onime u drugim složenim internacionalnim situacijama restrukturiranja na kojima smo radili, tvrdi Beveridge. Dodao je kako je time osnažio bazu vještina kojima raspolaže projektni tim te ga održao troškovno povoljnijim, odnosno efikasnijim, budući da je trošak domaćih resursa niži nego kod tima koji bi u cijelosti bio sastavljen od međunarodnih savjetnika. Cijene koje lokalni savjetnici naplaćuju tvrtki AlixPartners su konkurentne te uz njihovo iskustvo i stručna znanja pružaju Agrokoru vrijednost za novac, ističe Beveridge .Napominje kako su domaće tvrtke odabrane kao podizvođači AlixPartnersa, na temelju svoga opsežnog relevantnog iskustva te konkurentnih ponuđenih cijena, a svaka od njih angažirana je s timom ljudi koji rade na projektu i to su Altera Corporate Finance d.o.o., Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri d.o.o. i Texo Management d.o.o.Od početka projekta na restrukturiranju Agrokora d.d. aktivno su u timu AlixPartnersa radile i rade, uključujući međunarodne i domaće savjetnike, do 34 osobe. Ukupni troškovi restrukturiranja detaljno su prikazani u mjesečnom izvješću Agrokora d.d. Komercijalni aranžmani između AlixPartnersa i njegovih podizvođača su dio poslovnog odnosa privatnih tvrtki i povjerljive su naravi", stoji u odgovoru partnera u tvrtki AlexPartners, Alastaira Beveridgea, u vezi troškova savjetničkih tvrtki u restrukturiranju Agrokora.