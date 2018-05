Agrokor podnio zahtjev za produljenje Ugovora o najstarijem kreditu

Foto: Hina

AGROKOR je podnio zahtjev za produljenje Ugovora o najstarijem kreditu (SPFA), jer je procijenjeno da, iako postoji interes potencijalnih novih zajmodavaca za davanje izlaznog kredita kojim bi se refinancirao SPFA, nije vjerojatno da će to biti dostupno prije datuma dospijeća tzv. roll up kredita, 10. srpnja, objavio je Agrokor.



Agrokor je u lipnju prošle godine potpisao Ugovor o najstarijem - SPFA zajmu (super-priority zajam) u iznosu od 1,06 milijardi eura.



Kako je na internetskim stranicama objavljeno o nagodbi, Agrokor je jučer, 10. svibnja podnio zahtjev za produljenje Ugovora o najstarijem kreditu (SPFA) u skladu s odredbama tog Ugovora (članak 2. stavak 4.).



"Izvanredna uprava od ožujka 2018. godine, razmatra alternative za refinanciranje SPFA kredita putem novog, tzv. izlaznog kredita (Exit Facility). Povratne informacije s tržišta dobivene u tome procesu naznačile su da nije vjerojatno da će, iako postoji interes potencijalnih novih zajmodavaca za davanje izlaznog kredita, financiranje doista biti dostupno prije datuma dospijeća Ugovora o najstarijem kreditu 10. srpnja 2018. godine. Razlog za to je očekivani terminski plan implementacije i uspostave nove strukture holdinga za imovinu Agrokora, opisan u prezentaciji načelnog sporazuma o nagodbi objavljenoj 10. travnja ove godine", navodi se u objavi Agrokora.

U kreditu sudjelovala 33 kreditora





Pritom se ističe kako "načelni sporazum o nagodbi predviđa uspostavu nove strukture nakon što bude odobren plan nagodbe te je dovršetak provedbe implementacije zasad planiran najranije za 4. kvartal 2018. godine"."Stoga je izvanredna uprava kao dobar gospodarstvenik odlučila dovoljno unaprijed podnijeti zahtjev kako bi se tijekom sljedećih tjedana mogli obaviti razgovori sa zajmodavcima iz Ugovora o najstarijem kreditu s ciljem postizanja dogovorenih uvjeta produljenja puno prije 10. srpnja 2018. godine", zaključuje se u objavi.Ugovor o najstarijem kreditu u iznosu od 1,06 milijardi eura potpisan je 8. lipnja prošle godine, a prema ranijim objavama Agrokora u njemu su sudjelovala 33 zajmodavaca.Riječ je o tzv. roll up kreditu potpisanom između Agrokora, zajmodavaca i agenta kredita (Madison Pacific Ltd iz Hong Konga), koji je odobren na 15 mjeseci, uz 4 posto godišnje kamate koja se pripisuje glavnici ili 3,8 posto u gotovini, plativo jednom godišnje.Ključni kreditori u roll up kreditu bili su, primjerice, investicijski fond Knighthead Capital Management, VTB Banka, Zagrebačka banka, Monarch, Erste banka, VR Capital, York Capital, fondovi CQS i BIWA itd.