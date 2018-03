Ako London zabrani rad RT-a, Moskva će izbaciti britanske medije iz Rusije

Foto: Hina

RUSIJA neće dopustiti nijednoj britanskoj medijskoj kući izvještavanje s ruskog teritorija ako ruska televizija Russia Today (RT) izgubi dozvolu za rad u Velikoj Britaniji, izjavila je glasnogovornica ruskoga ministarstva vanjskih poslova, usred razmirica nastalih oko trovanja bivšega ruskog tajnog agenta u Engleskoj.



"Nijedan britanski medij neće smjeti raditi u Rusiji ako RT izgubi dozvolu za rad", rekla je Maria Zaharova, prenosi novinska agencija RIA novosti.



Trovanje tajnog agenta



U otvorenom upozorenju upućenom vladi premijerke Therese May, Zaharova je kazala i da nitko ne bi smio prijetiti jednoj nuklearnoj sili, misleći pritom na Rusiju.



May je jučer izjavila da bi iza trovanja ruskoga tajnog agenta Sergeja Skripala i njegove kćeri nervnim agensom u engleskome Salisburyju mogla stajati Moskva te je istaknula da je Britanija spremna poduzeti oštre korake protiv Rusije.



Napad na Skripala nazvala je slijepim i neopreznim napadom na Veliku Britaniju te istaknula da je tvar koja je upotrebljena u napadu na njega i kćer Juliju "nervni agens vojne kvalitete koji proizvodi Rusija".



Britanskim je zastupnicima objasnila da je Moskva dobila rok do utorka navečer da iznese objašnjenje Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW).



Dva moguća scenarija



Ocijenila je da postoje samo dva moguća scenarija u tom "slijepom i neopreznom napadu na Veliku Britaniju": riječ je o ciljanom napadu Rusije ili su ruske vlasti izgubile kontrolu nad nervnim agensom.U slučaju da Moskva ne iznese uvjerljiv odgovor, "smatrat ćemo da se radi o ruskoj ilegalnoj upotrebi sile protiv Velike Britanije", dodala je premijerka.Rusija je u ponedjeljak odbacila optužbe britanske premijerke o odgovornosti Moskve u trovanju Skripala, kazavši da je to "cirkuska točka i provokacija"."To je cirkuska točka pred britanskim parlamentom", kazala je jučer Zaharova. "Govor premijerke May pred britanskim zastupnicima nova je politička kampanja i temelji se na provokaciji", dodala je.Premijerka May je podsjetila da je trovanje sastavni dio ruskog djelovanja i spomenula sukob u Donbasu, ilegalno pripojenje Krima, opetovana kršenja zračnog prostora europskih zemalja, kampanje cyber-špijunaže, kao i "barbarski napad" na Aleksandra Litvinenka, bivšega ruskog tajnog agenta otrovanog polonijem-210 u Londonu 2006. godine.Spomenula je sankcije protiv ruskih državljana nakon afere Litvinenko i rekla da je spremna poduzeti veće mjere. Spomenula je nazočnost britanskih postrojbi u Estoniji u sklopu raspoređivanja NATO-a.Sergej Skripal (66) i njegova kći Julija (33) otrovani su prije tjedan dana u malom britanskom gradu Salisburyju. Njihovo zdravstveno stanje je još uvijek kritično, ali stabilno.