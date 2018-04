Al Jazeera: Je li Orban popularan ili je populist?

Foto: Hina, EPA



GLASAČI u Mađarskoj izašli su na izbore prošlog vikenda, a kontroverzni premijer Orban osvojio treći mandat, piše Al Jazeera. U nastavku izlažemo najzanimljivije dijelove Al Jazeerine emisije "Inside Story" epizode o mađarskim izborima.



U emisiji su gostovali Gergei Rajnai, politički analitičar iz Budimpešte, Ulrich Brueckner, politički analitičar i profesor Europskih studija sa Sveučilišta u Berlinu te Matthew Goodwin, profesor politike i međunarodnih odnosa sa Sveučilišta u Kentu.

Izborna kampanja u Mađarskoj bila je ponajviše usredotočena na temu imigracije. Pristup desničarskog premijera Viktora Orbana prema migrantima iz godine u godinu postaje sve žešći. Kroz zemlju je 2015. godine prošlo više od 400.000 izbjeglica – većina u bijegu od rata u Siriji. Kako izbjeglice ne bi nastavile pristizati, Mađarska je izgradila ogradu na granici sa Srbijom i Hrvatskom.



Orban je obećao da će se nastaviti boriti protiv EU kvota o izbjeglicama – plana na temelju kojeg se tražitelji azila raspoređuju po Europi. Analitičari kažu da bi njegova politika mogla imati trajne posljedice na EU.



Raste potpora desnici



Krajnja desnica i populističke stranke dobile su potporu na drugim izborima, uključujući talijanske i austrijske. Uvjerljiva pobjeda premijera Orbana mogla bi potaknuti nestabilnosti u EU-u.



Voditelj Darren Jordon u emisiji "Inside Story" napominje da je anti-imigracijska kampanja odvratila pozornost javnosti od pitanja poput korupcije, zdravstva i obrazovanja.



Vlada je poduzela niz mjera kako bi suzbila imigraciju, uključujući uvođenja poreza od 25 posto za agencije i organizacije koje podržavaju izbjeglice.





Rajnai napominje da je "razlog Orbanove popularnosti rast gospodarstva koji je vidljiv od njegovog dolaska na vlast"."Tu je također i pitanje migracije, koje je on iskoristio kako bi si stvorio identitet utemeljen na europskim i kršćanskim idejama, uz prijezir izbjeglica i islamske kulture. Orbanova popularnost je pokretačka snaga za europski populizam, stoga njegov uspjeh populistima u Europi znači mnogo.Za vrijeme kampanje, Orban je često napominjao da su izbjeglice otišle zbog mjera koje je poduzela vlada. Budući da je Mađarska vrlo homogena zemlja, prvi val migranata bio je ogroman šok za narod. Ipak, ljudi počinju zaboravljati što se dogodilo prije dvije godine te svoju pozornost usmjeravaju na pitanja poput zdravstva i obrazovanja, što bi moglo smanjiti Orbanovupopularnost", navodi.Goodwin pak ističe da "europski populisti Orbana vide kao pojedinca koji se suprotstavlja liberalnoj verziji Europe, primjerice Angeli Merkel, po pitanju izbjeglica".

"Kad je Orban prihvatio europsku integraciju, nije znao da to za sobom nosi prihvaćanje multikulturalnog okruženja i lakšeg prelaska granica. On to doživljava kao prijetnju, što predstavlja u potpunosti drugačije viđenje Europe od onog kojeg povezujemo s Emmanuelom Macronom ili Angelom Merkel. Podjele su u Europi stvarne i duboke te će dovesti do ozbiljnih posljedica.

Trenutno se Europa prilično brzo kreće udesno. Ljudi poput Viktora Orbana jednostavno ne dijele liberalnu viziju Europe. Mislim da ćemo u bliskoj budućnosti Orbana ponovno vidjeti na vlasti, a u sljedećih nekoliko godina Europa će i dalje biti usmjerena desno te će se ljudi poput Emmanuela Macrona smatrati iznimkama", dodaje Goodwin.



Brueckner je kazao da je "Njemačka zabrinuta situacijom u nekim zemljama srednje i istočne Europe, pošto se njihovi stavovi razlikuju od prvotnih europskih stavova o europskoj integraciji – cilj je bila pobjeda nad nacionalizmom i stvaranje zajedništva među zemljama koje bi prihvatile liberalna načela".



"Što se tiče trenutnog stajališta Angele Merkel o imigraciji, ona je tijekom i nakon kampanje tvrdila da Njemačka nije progriješila u svom stavu i postupanju s izbjeglicama – cilj Njemačke, koja poštuje humanitarna načela, bio je pomoći ljudima u nevolji. To je potpuno suprotno od teorije zavjere koja je predstavljena van Njemačke.



Sjetimo se da zemlje poput Njemačke i Francuske imaju iskustva s imigracijom pa stoga mogu također prepoznati prednosti koje ista nosi. To ih čini veoma različitima od zemalja koje su etnički gotovo pa homogene. Očito je da Orban predstavlja alternativu viziji liberalne Europe," zaključuje Brueckner.