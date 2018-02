Američki Kongres prihvatio proračun, ukinuta blokada vlade

Screenshot: CNN

PREDSTAVNIČKI dom američkog Kongresa prihvatio je rano ujutro u petak po lokalnom vremenu zakon o financiranju federalne vlade do 23. ožujka i povećanje limita potrošnje u sljedeće dvije godine, te ga uputio na potpisivanje predsjedniku Donaldu Trumpu.



Zakon, koji je prihvaćen s 240 prema 186 glasova kongresnika, trebao bi okončati financijsku blokadu saveznih institucija koja je počela u ponoć nakon što je isteklo dosadašnje privremeno financiranje vlade. Očekuje se da će Trump potpisati zakon čime će on stupiti na snagu. Američki Senat prihvatio ga je nekoliko sati ranije.



Prekid rada vlade tehnički je nastupio u ponoć i to je već drugi put u ovoj godini u administraciji predsjednika Trumpa koji nije imao veliku ulogu u pokušajima stranačkih čelnika ranije ovaj tjedan da prekinu natezanje oko proračuna koje traje mjesecima.





Proračun na dvije godine i zakon o privremenom financiranju vlade izglasan je u Senatu glasovima 71 senatora naprama 28. Prihvaćanje proračuna u Senatu kasnilo je jer je republikanski senator iz Kentuckyja Rand Paul devet sati govorio protiv pretjerane potrošnje. U svom maratonskom govoru zbog kojeg su kolege gubili strpljenje senator Rand rekao je da je golemi proračun zapravo "pljačka ministarstva financija".Proračun je povećan za 300 milijarda dolara kako bi se udovoljilo zahtjevu povećanja troškova za obranu te javnu potrošnju tijekom dvije godine.Pentagon dobiva 80 milijarda dolara povećanja za aktualnu proračunsku godinu za temeljne obrambene programe, što je 14 posto povećanja u odnosu na trenutno stanje i nadmašuje Trumpov zahtjev za 26 milijarda dolara. Neobrambeni programi dobili bi oko 60 milijarda dolara više od sadašnje svote. Te brojke bi se blago povećale za proračunsku godinu 2019. koja počinje 1. listopada.Senatski dogovor sadrži skoro 90 milijarda dolara za pomoć Teksasu, Floridi i Portoriku koje je pogodio uragan.