Američki političar sasvim ozbiljno želi podijeliti sačmarice beskućnicima

BRIAN ELLISON, kandidat američke savezne države Michigan za Senat, smatra da bi beskućnicima trebalo podijeliti oružje jer su često izloženi nasilju i kriminalu. Tako bi se mogli lakše obraniti i preživjeti u teškim situacijama, tvrdi Ellison.





Why do so many people consider the #Homeless as sub-human. Is this really what we want in our society? #Libertarian #ChoosetoBEtheDifference #ArmtheHomelesshttps://t.co/vgaaztKbxB