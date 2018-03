Američki školarci napustili učionice u znak potpore žrtvama pokolja na Floridi

Foto: Hina

AMERIČKI školarci izašli su iz svojih učionica diljem SAD-a, noseći transparente i izvikujući zahtjeve za strožim zakonima o oružju, i tako se priključili pokretu koji su pokrenuli neki preživjeli u smrtonosnoj pucnjavi u srednjoj školi na Floridi prošloga mjeseca.



Niz pucnjava



Marš Dosta je! trajao je 17 minuta, u spomen na 17 učenika i članova školskog osoblja ubijenih 14. veljače u srednjoj školi u Parklandu na Floridi.



Taj masakr bio je posljednji u nizu pucnjava po američkim školama u posljednjih dvadesetak godina.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"U školi se više ne osjećam sigurno", rekla je 15-godišnja Sarah Chatfield. "Trump govori o naoružavanju učitelja. To nije korak u pravom smjeru", dodala je.Učenici u Washingtonu marširali su prema Kongresu na Capitol Hillu. "Hej, hej, ho, ho, NRA mora nestati", izvikivali su učenici misleći na moćnu lobističku organizaciju koja se zalaže za slobodu posjedovanja oružja zajamčenu američkim ustavom.U akciji koja se odvijala za vrijeme nastave sudjelovalo je više od 2800 škola i nevladinih organizacija, a podržali su je Američka udruga za građanske slobode i producentska kuća Viacom Inc., koja je na 17 minuta zaustavila program svih svojih sedam televizijskih mreža, uključujući MTV.Školske vlasti New Yorka dopustile su učenicima sudjelovanje u prosvjedu uz pisanu dozvolu roditelja, dok je nekoliko škola u zemlji zabranilo akciju za vrijeme trajanja nastave.