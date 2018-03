Američki sud prihvatio tužbu protiv Trumpa za sukob interesa

Foto: Hina

SAVEZNI sud u Marylandu prihvatio je u srijedu tužbu protiv Donalda Trumpa zbog sumnje da je predsjedničku dužnost iskoristio kako bi, protivno ustavu, stekao financijsku korist iz inozemstva, objavili su tužitelji.

"Učinili smo prvi korak! Naš predmet može ići dalje", objavio je na Twitteru glavni tužitelj Marylanda, Brian Frosh koji je u lipnju 2017. podigao tužbu zajedno s kolegom iz Washingtona Karlom Racineom.

"Sudac u predmetu #nagrade kaže da od predsjednika Trumpa koji krši ustav možemo tražiti da položi račun", dodao je Racine na društvenoj mreži.

#BREAKING: Judge in #emoluments case says we have standing to hold Pres. Trump accountable for violating the Constitution.



Stay tuned—more to come.



Thanks to co-counsel AG @BrianFrosh @CREWcrew @CohenMilstein & @deepakguptalaw. pic.twitter.com/5e4LjKoZrx