Američki sudac presudio da je Trumpovo protjerivanje imigranata skroz okej

AMERIČKI savezni sudac stao je na stranu predsjednika Donalda Trumpa u pravnoj bitci oko mjere o imigraciji koja se odnosi na mlade imigrante koji su u Sjedinjene Države stigli ilegalno kao maloljetnici.



Sudac Roger W. Titus iz savezne države Maryland oborio je žalbu brojnih pojedinaca, poznatih kao "Sanjari", i aktivističkih skupina oko programa DACA uspostavljenog tijekom mandata bivšeg predsjednika Baracka Obame.

U Titusovoj presudi donesenoj kasno u ponedjeljak stoji kako postoji "opravdano vjerovanje da je DACA nezakonita" te se dodaje kako je Kongres taj dio vlasti koji je zadužen za određivanje imigrantske politike, prenose američki mediji.



"Nadam se da će Kongres i predsjednik napokon dovršiti taj posao", napisao je sudac.



Titus se u svojoj presudi osvrnuo i na ranije odluke o programu DACA od sudaca u Kaliforniji i New Yorku koji su spriječili Trumpov pokušaj njegovog blokiranja. Sudac iz Marylanda smatra kako su njegove kolege prekoračili ustavne granice kako bi zadali udarac Trumpovoj politici i zamijenili je svojim vlastitim presudama.Trump se u utorak osvrnuo na Titusovu presudu, kazavši kako "čeka demokrate" da osmisle zakon o Sanjarima i drugim imigrantskim pitanjima.Program DACA donesen je 2012. izvršnom odlukom Obame. On dopušta mladim imigrantima koji su stigli ilegalno u državu dok su bili maloljetnici da ostanu u njoj dok rade ili studiraju.Trump je u rujnu najavio da će ukinuti taj program. Odluka je trebala stupiti na snagu u ponedjeljak, no taj je rok pomaknut jer je sudbina DACA-e još uvijek u rukama sudova.