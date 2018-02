Amerika razmišlja o uvođenju embarga na uvoz nafte iz Venezuele

Foto: Gulliver Getty

SJEDINJENE Države razmišljaju o uvođenju embarga na izvoz venezuelske nafte, ali su svjesne da će to imati posljedice za stanovništvo te zemlje, rekao je u Buenos Airesu američki državni tajnik Rex Tillerson.



"Stanje u Venezueli se pogoršava. Jedan od aspekata o kojemu moramo povesti računa, uvedemo li naftne sankcije, jest kako će one utjecati na stanovništvo. Može li taj korak ubrzati kraj", rekao je Tillerson na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s argentinskim kolegom Jorgeom Faurieom, smjerajući na gospodarsku i političku krizu u Venezueli i spomenuvši mogućnost "zabrane prodaje (venezuelske) nafte SAD-u".



Humanitarna kriza



Isto tako, "ništa ne učiniti značilo bi tražiti od venezuelskog naroda da i dalje trpi, i to još jako dugo", dodao je. "Zato proučavamo mogućnosti i, napose, način kako ćemo nadoknaditi" djelovanje eventualnih sankcija.



Američki državni tajnik koji je na turneji po Latinskoj Americi rekao je da je zabrinut zbog "humanitarne krize" u Venezueli i pozvao je na raspisivanje "slobodnih i poštenih" izbora.SAD, velik trgovinski partner Venezuele koja mu prodaje 750.000 barela sirove nafte na dan, već je uveo sankcije visokim dužnosnicima u vladi Nicolasa Madura te američkim građanima i bankama zabranio bilo kakvu kupovinu novog venezuelskog duga.Tillerson je rekao da je s argentinskim kolegom "dugo razgovarao o Venezueli, napose o koracima koji bi se mogli provesti kako bi se pojačao pritisak na Madurov režim".Socijalistička stranka na vlasti je veoma nepopularnog Nicolasa Madura u petak imenovala za svog kandidata na prijevremenim predsjedničkim izborima koji se trebaju održati do kraja travnja u toj zemlji zahvaćenoj teškom gospodarskom krizom.