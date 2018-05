Amerikanci zbunjeni novom opcijom na Fejsu: "Sadrži li ova objava govor mržnje?"

Foto: FaH/Twitter

KORISNICI Facebooka u SAD-u ostali su zbunjeni nakon što im se ispod svake objave na naslovnici pojavilo pitanje - sadrži li ova objava govor mržnje?

CBS piše da je to bio kratak test u pokušaju razumijevanja različitih načina izražavanja, a potpredsjednik Facebooka Guy Rosen objasnio je da je riječ o bugu koji su uklonili za 20 minuta.

Some people saw 'does this post contain hate speech' today on some posts. This was a test - and a bug that we reverted within 20 mins. It was shown for a short time on posts regardless of their content (like this one). pic.twitter.com/iuNKSVTOqQ