Amerikanka pozvala bivšeg dečka na uskrsnu večeru pa ga zapalila

Foto: The Altamonte Springs Police Department

USKRSNA večera pretvorila se u pravi pakao za muškarca iz američkog grada Altamonte Springs, kojeg je bivša djevojka zapalila i ostavila ga da izgori.

Shivon Perez pozvala je svog nekadašnjeg dečka na večeru i zamolila ga da popravi kupaonsku cijev zbog navodnog curenja ispod umivaonika. Nakon što je legao na pod kako bi lakše popravio cijev, Perez ga je polila benzinom i zapalila plamenikom uz riječi "Platit ćeš", piše Fox News.

Teške opekline prsnog koša, vrata i lica

Zatim ga je zaključala i pokušala zadržati da ne izađe do kuće, no on ju je ipak uspio odgurnuti i pobjeći. Prevezen je u bolnicu s teškim opeklinama prsnog koša, vrata i lica.

"Gorio je i trčao po stepenicama. Koža mu se ljuštila, a u licu je bio krvav. Bilo je stravično", rekla je susjeda Nicole Fader.

Perez (38) je uhićena nakon što je izašla iz bolnice u kojoj je završila zbog gutanja dima. Tereti ju se za ubojstvo s predumišljajem. Zadržana je u pritvoru bez prava na jamčevinu.