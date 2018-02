ANALIZA Agrokor od danas vodi Fabris Peruško. Što nam to govori?

Foto: Index/Pixsell/Patrik Macek



TEŠKO da je netko izvan kruga Ramljak-Dalić htio i mogao preuzeti posao nakon Ante Ramljaka. Prvo - zato što bi malo tko ozbiljan htio ući u utakmicu pred kraj drugog poluvremena u momčad koja igra prljavo i pritom gubi, i drugo - zato što i vladi odgovora da se kontinuitet skrivanja tragova nastavi da ne bi iscurili novi, kompromitirajući podaci.



Procjena koju smo objavili čim je povjerenik predao ostavku bila je na dobrom tragu. Proces netransparentnosti kakav je započeo Ante Ramljak, prikrivajući ustupke koje je radio jednoj grupi vjerovnika uz podršku dijela dobavljača, valja ostaviti takvim jer bi razotkrivanje imalo neugodne posljedice za vladu. A kako to zataškati ako dolazi netko sa strane, neupućen u njihove intrige i neopterećen prošlošću?



Umjesto Ramljaka - povjerenikov čovjek od povjerenja



U tom smislu odabir Fabrisa Peruška ne iznenađuje. Martina Dalić ostaje ključna osoba za Agrokor, a Ramljakovu poziciju dobio je povjerenikov čovjek od povjerenja Peruško kojeg je ovaj instalirao za šefa financija u Tisku. Ranije je Peruško radio za rusku onlajn trgovinu Lamoda.ru, u vlasništvu singapurske grupacije Global Fashion Group i poznatu konzultantsku kuću McKinsey, no poznavatelji prilika kažu - prilično dugo na entry levelu, pet godina kao engagement manager.



Završio je MBA na američkom Babson Collegeu, diplomirao i magistrirao u Ljubljani, rodom je iz Pule. U njegovoj biografiji nema poveznica s legendarnim CAIB-om ni Škegrinim Quaestusom, no upravo je zahvaljujući Ramljaku došao u Agrokor, i to dvije godine nakon što je napustio Moskvu.



Dvije godine u kojima se očito bavio nekim manjim projektima koje nije smatrao vrijednima navođenja na LinkedInu. U medijima se spominje da je radio kao financijski savjetnik nekoliko regionalnih poduzeća, i to s mršavim rezultatom; njegova tvrtka Faveria uprihodila je 2016. tek 71.800 kuna.





Što je Tisak napravio u mandatu Danka Duhovića i Fabrisa Peruška? U prvih jedanaest mjeseci poslovao je s negativnom EBITDA-om od 37 milijuna kuna. U veljači ove godine naknadno je pristupio roll up kreditu i kao ostali sudužnici stavio na raspolaganje svoje nekretnine i žigove. U kuloarima se to tumačilo kao posljedica isplate dijela duga BAT-u koji je suvlasnik tvrtke, no službenu potvrdu toga nismo uspjeli dobiti.U njihovu mandatu Tisak je ostao i bez prodaje ZET-ovih karata. To treba promatrati u svjetlu činjenica da prijedlog da Tisak iz sredstava roll upa podmiri 114 milijuna kuna duga prema Gradu Zagrebu i Holdingu nije prošao na sjednici privremenog vjerovničkog vijeća u prosincu. N1 je objavio zapisnik iz kojeg je bilo vidljivo prepucavanje Olivere Majić s Maricom Vidaković koja s Matom Brlošićem i Knightheadom nije dala zeleno svjetlo toj isplati.Irena Weber koja će postati njegova zamjenica, bila je također Ramljakov izbor. Njih dvoje radili su u CAIB-u, postavio ju je kad je preuzeo Cibonin toranj kao savjetnicu za non core poslove. Postala je i direktorica KHA4, pa predsjednica NO-a Tiska, Žitnjaka i Projektgradnje. Predsjedava nadzornim odborom Žitnjaka, pa možemo pretpostaviti da je i sama glasala za kontroverznu odluku kojom je ta kompanija, koja ranije nije bila opterećena golemim jamstvima, također prihvatila milijardu eura jamstva za roll up, i to četiri mjeseca nakon potpisivanja ugovora.O tome čak nisu ni izvijestili svoje dioničare ni Burzu, pa su tek na upit Agram Investa na burzi rekli da nisu izvijestili javnost jer je "preuzimanje jamstva bilo očekivano i formalne prirode". Iz Udruge dioničara ta jamstva smatraju protuzakonitom, objašnjavali su da je do tada Žitnjak bio praktički nezadužen, propitujući s pravom što tvrtka uključivanjem u roll up dobiva zauzvrat, osim očitog obezvrjeđivanja dionica.Za javnost je ključan Ramljakov krimen bio angažiranje svoje tvrtke kao konzultanata, no to je samo svima vidljiv vrh njegovih mutnih poslova. Ključan je naravno roll up ugovor kojim je zacrtana u mnogome buduća nagodba i odabrani pobjednici – novi financijeri na čelu s lešinarskim fondom Knighthead i Zabom. Oni su ugovoreni bez jasne procedure, bez objavljenog poziva svim vjerovnicima. Bilateralnim pregovorima, kako je naknadno otkriveno.Jasno da je uz takav posao Ramljak zaratio s mnogima. Prvo sa Sberbankom, pa s Udrugom dioničara i Adrisom, a sada vidimo da je i Franck tražio brojne odgovore. Koliko se Ramljak udaljio od nagodbe pokazuje činjenica što je morao prije ostavke zatražiti dodatni rok za produljenje zakona nakon što mu je sud ostavio jednu grupu vjerovnika praznom.Sve svoje odluke pokrivao je dobavljačima, odnosno njihovim predstavnicima u vijeću koje je sam slagao: Matom Brlošićem i Maricom Vidaković. Pismo Francka, čije je dijelove nedavno pročitao Goranko Fižulić gostujući na Hrvatskom radiju, u kojemu od suda traže da objavi čak osam tajnih aneksa ugovora o roll up kreditu, pokazuje da i dio dobavljača sumnja u njegove poslove. Nadopune ugovora nisu nikada dostavljene u spis predmeta. Tražili su i objašnjenje po kojim su kriterijima dobavljači ulazili u roll up i informaciju koliko je starog duga isplaćeno. Ako je to tražio Franck koji je formalno imao svog predstavnika u privremenom vijeću, jasno je koliko je netransparentnih i dvojbenih odluka Ramljak donio.I ono ključno - očito sud koji bi trebao nadzirati proces nema sve dokumente, što potvrđuje da je Ramljak igrao za jednu grupu vjerovnika, a na štetu drugih. A za što bolju nagodbu potrebna je što veća, a ne što manja podrška vjerovnika. Ramljak je pokazao da djeluje suprotno i da svojim odlukama povećava broj ranjenih i potencijalnih sudskih sporova. Imenovanjem njegovih ljudi nastavlja se plovidba Ramljakovim smjerom, a on sam mogao bi osvanuti kao njihov savjetnik, vrati li se u staru firmu - Texo Management. I nakon Ramljaka, Ramljak.