ANKETA Treba li Plenković otići?

Foto: Patrik Maček/ Pixsell

MARTINA Dalić je bivša. Presudilo joj je Indexovo otkriće mejlova iz kojih se vidi kako je dogovaran Lex Agrokor i kako su ljudi koji su ga pisali i dogovarali, a koji nisu imali nikakve formalne ovlasti da to rade, na kraju novčano profitirali na poslovima oko Agrokora, a koje im je omogućio baš taj zakon.



No nije se Martina Dalić lako dala. A nije je dao ni Andrej Plenković. Premijer Plenković negdje baš u ovo doba prije tjedan dana, nekoliko sati nakon što je Index otkrio aferu s mejlovima, jasno je stao u obranu svoje ministrice. Ali iz dana u dan bilo je vidljivo da Plenkovićeva podrška Martini Dalić kopni. Tako smo prvi dan od premijera mogli čuti kako u objavljenim mejlovima nema novih elemenata, odnosno nema stvari koje dosad nismo znali. U nedjelju, pet dana po izbivanju afere, promijenio je ploču i kazao kako mejlove nije detaljno pročitao.



U ponedjeljak je Martina Dalić podnijela ostavku. Učinila je to, sasvim je jasno, da ne prisili Plenkovića da joj je on da. Ni on ni ona niti u ponedjeljak nisu željeli priznati krivnju. Dapače, cijelu aferu o kojoj danima svi pričaju su relativizirali. Premijer je zahvalio Martini Dalić i izrazio žaljenje što odlazi, a ona je cijelu priču nazvala "nevjerojatnim spletom okolnosti interesa oko Agrokora" u kojem je praktički ona žrtva.



"Kao što je premijer istaknuo, u dogovoru s njim podnijela sam neopozivu ostavku. U ovom nevjerojatnom spletu okolnosti interesa oko Agrokora odjednom ispada da sam ja postala teret vladi, HDZ-u i premijeru, ja to nikako ne želim biti. Ja sam dobila politički zadatak, spriječiti da propast Agrokora povuče cijelu ekonomiju u recesiju", rekla je Dalić.

Plenkoviću je cijela afera mrlja na uspješnom procesu



Plenkoviću je u ponedjeljak sve bila "mala sjena koja baca mrlju na izrazito uspješan proces".



"Ono što mi je žao što u tom procesu nije bilo malo više vremena i transparentnosti pa bismo izbjegli ove male sjene koje bacaju mrlju na izrazito, izrazito uspješan proces sprečavanja prelijevanja krize na ostatak gospodarstva i financijski sustav. Zato mi je žao što Martina Dalić napušta vladu", rekao je Plenković u izjavi novinarima kada su objavljivali da Dalić odlazi.



U međuvremenu, Plenković je oprao ruke od svega. Na upit o tome osjeća li se odgovornim u Aferi Hotmail, Plenković je jučer odgovorio negativno, ističući da nijedan mail nije bio poslan njemu. Dodao je kako je normalno da njegova savjetnica za pravna pitanja u tjednu kada se donosi zakon ima na svojem mailu nacrt zakona i da o njemu daju mišljenje mjerodavna ministarstva. Na sjednici vlade danas je opet relativizirao aferu s Martinom Dalić i savjetnicima, nazvavši sve to "pojedinostima u procesu" koje su, priznaje premijer, mogle biti napravljene transparentnije.

Hoće li se Plenković izvuči?



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

No koliko god spinali i pokušali relativizirati cijelu priču, jasno je da je riječ o najvećoj aferi ove vlade. Nedvojbeno je da je Plenković - kao predsjednik vlade koja se odlučila uplesti u raspad Agrokora što je, očekivano, rezultiralo nizom afera - najodgovornija osoba za cijeli cirkus koji je nastao. No odlučio je smijeniti Antu Ramljaka, pa Martinu Dalić, da pokuša spasiti sebe.Ali pitanje je hoće li mu to uspjeti. Gorak okus koji je ostavila ministrica Dalić, desna ruka Andreja Plenkovića, bit će teško saprati. Plenković je i dosad imao tanku većinu, a politički pritisak se višestruko povećao. Nije nemoguće da se probude i unutarstranački neprijatelji HDZ-a koji mu sigurno još nisu zaboravili Istanbulsku konvenciju. Jako ružno po premijera zvuči činjenica da su se u cijelu priču uključili DORH i USKOK. Riječ je tek o izvidima i sve to ne mora puno značiti, ali u političkom smislu to predstavlja još jedan uteg.Stoga bi idući tjedan mogao biti prilično važan za Plenkovića. Kako je sam najavio, idući petak će biti izglasan novi ministar gospodarstva. Za to će mu trebati 76 ruku u saboru, apsolutna većina, za koju premijer tvrdi da je ima."Nema ništa dramatično. Ja sutra idem u Bugarsku, pa sam u četvrtak navečer u Rumunjskoj, pa imamo vikend, pa predsjedništvo HDZ-a u ponedjeljak, u utorak opet sastanak vladajuće koalicije, pa sabor, u četvrtak ćemo to predstaviti na Odboru i onda ćemo u petak to izglasati", rekao je jučer prilično optimistični Plenković.Time bi Plenković sebi kupio vremena, a ne treba zaboraviti da se bliže ljeto i Svjetsko prvenstvo. Koliko god to banalno zvučalo, tada se javnost manje bavi politikom. Ako u srpnju uspije kakva-takva nagodba oko Agrokora, sigurno je da će premijer to pokušati predstaviti kao veliku svoju pobjedu i time kupiti još malo vremena. Ako dotad izdrži.U svakom slučaju, sjena Martine Dalić nad Plenkovićevom vladom nadvijat će se do zadnjeg dana. Ma kad god taj dan bio.

*Index koristi third party aplikacije za realizaciju anketa, kako bi smanjili mogućnost manipulacije anketom od strane korisnika, ali i potpuno odagnali mogućnost Indexovih manipulacija rezultatima. Svejedno, online ankete ne mogu se smatrati znanstveno utemeljenima, niti vjerodostojno predstavljaju većinu hrvatske populacije. Index, naime, relativno rijetko posjećuju potpuni idioti, koji pak u ukupnoj hrvatskoj populaciji imaju značajan udio.