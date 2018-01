ANKETA Treba li zabraniti mobitele u školama?

Foto: 123rf



JUČER objavljena snimka tučnjava dviju srednjoškolki u Splitu potaknula je niz reakcija.



Tim događajem bavila se i jučerašnja HTV-ova emisija Otvoreno, u kojoj su gostovali novinarka Slobodne Dalmacije Tihana Marović, voditelj Odjela maloljetničke delinkvencije Ravnateljstva policije Dragan Josipović, sutkinja za djecu i mladež Lana Peto Kujundžić, psihologinja u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba Ella Selak Bagarić, socijalna pedagoginja Marija Sitar i Igor Kanižaj s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.





Jedan od najšokantnijih elemenata snimke koja je jučer objavila odnosi se na desetke tinejdžera koji su stajali sa strane dok su se dvije učenice brutalno mlatile i - sve snimali mobilnim telefonima.Iako se tučnjava učenica u Splitu dogodila izvan škole, sutkinja za mladež Lana Peto Kujundžić predlaže da se u hrvatskim školama zabrani korištenje mobitela učenicima."Znam da smo na jednom skupu razgovarali o tome imaju li učitelji i ravnatelji pravo zabraniti djeci da imaju mobitele. Ja sam im rekla da, ako se mogu dogovoriti kao razrednik nekog svog razreda sa svih 30 dječaka i djevojčica koji se kod vas nalaze, stave sve te mobitele u jednu kutiju i da ćete vi to s njihovim imenima i prezimenima sve pohraniti i da to nitko neće dirati, vi ćete imati ključ kao učitelj i razrednik i onda ćete im to dati kad budu izlazili iz škole. Ako se vi možete to dogovoriti s djecom i to dogovorite i na roditeljskom sastanku, ja ne vidim razlog da tome ne bude tako. Iskreno rečeno, ako ne ide drugačije i ako bi se dogodilo da ima previše roditelja koji to ne bi dozvolili, odnosno koji bi pustili da se njihova djeca igraju mobitelima dok traje nastava, onda sam za to da kažemo - ne mobitelima u školama", rekla je sutkinja Peto Kujundžić.Što vi mislite? Treba li zabraniti učenicima korištenje mobitela u školama? Recite nam u anketi!