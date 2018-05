Anonimni izvor za Nacional tvrdi: Plenković je doveo Šavorića

Foto: Pixsell/Patrik Macek/Nacional

NACIONAL je objavio fotografiju svoje sutrašnje naslovnice. U njoj navode kako je Plenković doveo Borisa Šavorića na rad oko Agrokora.



"Izvor s neposrednim saznanjima o angažmanu utjecajnog odvjetnika Borisa Šavorića u pisanju lex Agrokora otkriva detalje tajnog sastanka u Vladi iz veljače 2017. i tvrdi da je premijer Plenković taj sastanak započeo ovako: 'Ovo je Boris Šavorić. On uživa moje veliko povjerenje i pružat će nam pravne savjete oko Agrokora", piše na naslovnici Nacionala.



Također, dodaju kako izvor blizak premijeru to odrješito demantira. Uz to, najavili su objavu mailova koji otkrivaju da je vrh vlade skrivao datume Šavorićevih posjeta Banskim dvorima.



Nacional piše i kako nepoznate e-mail poruke grupe Borg demantiraju Most te otkrivaju što su znali o grupi Borg i kakve su hvalospjeve upućivali Martini Dalić.



Član grupe Borg



Ova naslovnica Nacionala dolazi nakon današnjeg otkrića o premijerovom predizbornom spotu, snimljenom u prostorijama odvjetničkog ureda Šavorić i partneri.



Šavorić je, podsjetimo, član grupe Borg i jedan od pisaca Lex Agrokora, također u isto vrijeme angažiran od ruske VTB Banke. Njegov ured dobio je milijunske angažmane u Agrokoru, nakon što je jedan drugi borgovac, Ante Ramljak, zasjeo u fotelju vladinog povjerenika. Odvjetnički ured Šavorić, onaj iz kojeg je Plenković prosipao floskule o boljitku Hrvatske, napisao je prvu verziju Lex Agrokora, sukladno uputama bivše potpredsjednice vlade Dalić, premijera Plenkovića te samih članova grupe Borg.