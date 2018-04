Anti-GMO ekipa želi spriječiti uzgoj zlatne riže koja milijune djece spašava sljepoće i smrti

Foto:



PRIPADNICI tridesetak anti-GMO skupina ovih su se dana okupili na Filipinima kako bi u posljednji trenutak pokušali zaustaviti pokretanje uzgoja zlatne riže koja se već dulje smatra dobrim načinom borbe protiv manjka vitamina A koji za djecu azijskih zemalja u razvoju, kao što su Bangladeš, Filipini i Indonezija, može biti opasan po život.



Stranica organizacije Alliance for Science Sveučilišta Cornell piše da će stotinjak članova raznih nevladinih organizacija okupljenih u inicijativu Zaustavimo zlatnu rižu sudjelovati na trodnevnoj konferenciji koja će se održati u luksuznim hotelima Madison 101 i Tower u Manili koji se na internetu reklamiraju kao hoteli visoke kategorije s elegantnom, suvremenom atmosferom, sa sobama opremljenim televizorima s ravnim zaslonima i kadama s hidromasažom.



Mreža je u srijedu održala prosvjed ispred filipinskog ministarstva poljoprivrede.







Mnoge skupine uključene u mrežu financiraju se iz službenih izvora pomoći u inozemstvu, osobito u Europi, koji potiču "tradicionalnu" i "ekološku" poljoprivredu. No čini se da se veliki dio njihovih aktivnosti svodi na suprotstavljanje genetičkom inženjeringu i nastojanjima da se generalno spriječi modernizacija poljoprivrede koja za cilj ima veću produktivnost usjeva, povećanu sigurnost i prehrambenu vrijednost hrane, smanjenu uporabu kemikalija i rasterećenje prirodnih okoliša zahvaljujući povećanoj proizvodnji na manjim površinama.







Jedan od ključnih organizatora skupa u Manili je filipinska mreža MASIPAG, koju je znanstvena zajednica oštro kritizirala 2013. godine zbog podrške maskiranim aktivistima koji su sudjelovali u uništavanju testiranja na polju zlatne riže na Filipinima.



Unatoč otvorenom pismu koje su 2013. godine objavili švedski znanstvenici, švedska je vlada do danas nastavila financirati MASIPAG. U proteklih nekoliko godina isplatila im je više od 5 milijuna kruna (više od 600.000 dolara), od kojih je dio bio izričito predviđen za aktivnosti kojima bi se utjecalo na vlasti.



Zlatna riža spašava živote



Tehnološki razvoj zlatne riže kasnio je nekoliko godina, no ona je sada pred samim početkom primjene u Bangladešu. Australsko-novozelandska agencija za hranu Food Standards Australia New Zealand prošle godine dala je zeleno svjetlo za proizvodnju i konzumaciju zlatne riže (http://www.foodstandards.gov.au/code/applications/Documents/A1138%20Approval%20report.pdf). Kanadska vlada prošlog je mjeseca također odlučila da je riža sigurna za ljudsku prehranu. Iako nije namijenjena potrošačima u razvijenim zemljama, nego prvenstveno u nerazvijenim zemljama u kojima mnogi ljudi imaju problema s manjkom vitamina A u prehrani, zatražena je suglasnost da se spriječe trgovinski sporovi ako zlatna riža nenamjerno završi u mljevenoj riži kojom se trguje na međunarodnoj razini.



Kontinuirani nedostatak vitamina A vodeći je uzrok sprječive sljepoće kod djece u zemljama u razvoju, a također povećava rizik od smrti od uobičajenih infekcija. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, oko 250.000 do 500.000 djece s nedostatkom vitamina A svake godine oslijepi, a polovica ih umire u roku od 12 mjeseci od gubitka vida.



Laži i teorije zavjera



Unatoč zabrinutosti međunarodne medicinske zajednice zbog šteta koje su milijunima djece nanesene nedostatkom vitamina A i općem znanstvenom konsenzusu o sigurnosti genetički modificiranih usjeva, MASIPAG i ostale članice mreže Zaustavimo zlatnu rižu nastavljaju širiti neosnovane strahove od zlatne riže u nastojanju da spriječe njezino uvođenje.



U nedavnoj izjavi, MASIPAG je ustvrdio da International Rice Research Institute (IRRI) i "korporativni predlagatelji" ignoriraju ključne znanstvene podatke o opasnostima GMO-a po ljudsko zdravlje. Za svoju kampanju mreža je napravila propagandni plakat koji predstavlja žuto zrnce riže s lubanjama i ukrštenim kostima i lažno navodi da su GMO-i obavijeni neizvjesnostima i prijetnjama zdravlju.



Umjesto da prihvati rezultate brojnih objavljenih znanstvenih radova koji govore u prilog sigurnosti i djelotvornosti zlatne riže, MASIPAG promovira navodne suprotne "dokaze" koje je prikupila australska anti-GMO aktivistica Madeleine Love koja se predstavlja kao "neovisna istraživačica".



Mnogi protivnici zlatne riže pristaše su teorije zavjere prema kojoj je projekt uzgoja zlatne riže dio plana u kojem bi korporacije i banke od država preuzele kontrolu nad proizvodnjom sjemena i usjeva u cijelom svijetu.



No stvarnost je sasvim suprotna. Mada je Syngenta sudjelovala u ranoj fazi istraživanja zlatne riže sredinom 2000-ih, nju trenutno u javnom sektoru razvijaju Međunarodni institut za istraživanje riže i mreža partnerskih vladinih i akademskih institucija. Ona će se siromašnijim poljoprivrednicima osiguravati na neprofitnoj osnovi bez marži i naknada za patente. Financiranje osiguravaju Zaklada Bill & Melinda Gates i brojni drugi međunarodni donatori.



Kontroverze oko zlatne riže



Protivnici GMO-a u ranoj fazi razvoja zlatne riže isticali su da ona ne sadrži dovoljne količine vitamina A da bi se opravdao njezin uzgoj. No taj problem je kasnije riješen razvojem novih sojeva.



Neki aktivisti tvrdili su da je problem u tome što se vitamin A nakon sjetve riže brzo raspada te da ga ostaje posebno malo nakon termičke obrade. Međutim, jedna studija iz 2009. pokazala je da se beta karoten iz zlatne riže kod ljudi vrlo učinkovito pretvara u vitamin A. Druga studija iz 2012. provedena na djeci pokazala je da je zlatna riža jednako dobra kao i suplementi te čak bolja od prirodnog beta karotena u špinatu.



Neki anti-GMO aktivisti isticali su da zlatna riža nije problem sama po sebi nego da će uzrokovati problem smanjenja bioraznolikosti. Također su upozoravali da bi trebalo inzistirati na dostupnosti vitamina A kroz raznovrsnije proizvode kao što su slatki krumpir, lisnato povrće, voće i sl. No Keith West iz Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health upozorio je da povrće i voće koje sadrži vitamin A nije dostupno u svim godišnjim dobima te da osobito nije dostupno siromašnim obiteljima.



U lipnju 2016. godine 107 nobelovaca potpisalo je otvoreno pismo u kojem su pozvali međunarodnu ekološku skupinu Greenpeace i njezine sljedbenike da odustanu od kampanje protiv GMO-a, posebno protiv zlatne riže.



Među udrugama nema Greenpeacea



U okupljanju u Manili posebno je zanimljivo to što ondje na popisu aktivista nema članova Greenpeacea, koji se u prošlosti u više navrata našao u žiži oštrih kritika zbog svojeg protivljenja projektu. Iako aktualni popis članstva nije objavljen, prema podacima iz 2017. članovi mreže Zaustavimo zlatnu rižu! bili su sljedeći:



RESIST! Agri-TNCs Network- Philippines,





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

MASIPAG (Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura),KMP (Kilusang Mangbubukid ng Pilipinas),PNSFP (Philippine Network for Food Security Programs),SIBAT (Sibol ng Agham at Teknolohiya),HEAD (Health Action for Democracy),PAN Phils (Pesticide Action Network-Phils),TFIP (Philippine Task Force for Indigenous Peoples Rights),CENDI (Community Entrepreneur Development Institute),SRD (Center for Sustainable Rural Development) Vietnam,SPFT (Southern Peasants Federation of Thailand),AGRA (Alliance of Agrarian Reform Movement),SERUNI National Women’s Alliance, Indonesia,NWFA (National Women Farmers and Workers Association),BAFLF (Bangladesh Agricultural Farm Labour Federation),SHISUK (Shikha Shastha Unnayan Karzakram) Bangladesh,APVUU (Andhra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union),ORRISSA (Organization for Rural Reconstruction and Integrated Social Services Activities), CREATE, India,THANAL, India,Save Our Rice Network, India,PAN-INDIA (Pesticide Action Network-India),GRAIN,PAN-AP (Pesticide Action Network-Asia Pacific),APC (Asian Peasants Coalition),Consumers Union of Japan,Women’s Development Federation WELIGEPOLA, Sri Lanka,MONLAR (Movement for Land and Agricultural Reform), Sri Lanka.