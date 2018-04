Asad nastavio napade na Istočnu Gutu, ubijeno najmanje 40 civila, među njima je osmero djece

Screenshot: Twitter

ZRAČNI napadi režima nastavljeni su danas na grad Dumu, rekli su jedan spasilac i Sirijski opservatorij za ljudska prava nakon noći intenzivnog bombardiranja na to posljednje pobunjeničko uporište na vratima Damaska.

E. #Ghouta: graphic video showing moment when a family got hit by artillery shell in #Duma. https://t.co/pB4qwXPUSh pic.twitter.com/1W2n0p9nO5