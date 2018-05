Austrija čisti hrvatsko smeće: HDZ-ovog ustašu s Bleiburga tretiraju kao ubojicu, on se pokajao

Foto: Pixsell/Goran Stanzl

ANĐELKO Bosančić, HDZ-ovac uhapšen zbog dizanja desnice na Bleiburgu, i dalje je u austrijskom pritvoru. Čeka ga kazna do 10 godina zatvora, a austrijsko savezno pravosuđe ovu vrstu kaznenog djela tretira na razini ubojstva ili oružane pljačke.



Mahanje, pljeskanje i pjevanje na komemoraciji



Podsjetimo, Bosančić je istaknuti član dugopoljskog HDZ-a, a uhapšen je zato što je tijekom komemoracije na Bleiburgu, glasno pjevajući, dizao desnicu u zrak. Iako je austrijska policija jasno upozorila da se nikakvi fašistički incidenti neće tolerirati, čini se kako Bosančić njihovo upozorenje nije ozbiljno shvatio.



"Anđelko, po onome što sam ja mogao vidjeti, nije napravio ništa loše. Bio je u jednoj skupini od desetak hodočasnika koji su dizali ruke, i lijevu i desnu, mahali zastavama, pljeskali, pjevali... Nije napravio ne znam što", ispričao je lokalni poduzetnik Ljubo Marasović koji je otputovao s Bosančićem u Bleiburg te dodao kako je HDZ-ovcu nakon privođenja i ispitivanja oduzeta osobna iskaznica i druge isprave.







Priznao dizanje desnice



Austrija mu je dodijelila odvjetnika po službenoj dužnosti, dr. Thomasa Romaucha iz Krumpendorga, a Slobodna Dalmacija razgovarala je s njim. Potvrdio je da policija i tužiteljstvo terete bivšeg čelnika Općinskog vijeća Dugopolja zbog dizanja desnice u zrak.



"U prvom ispitivanju Anđelko Bosančić je kazao kako nije koristio Hitlerov pozdrav, nego samo glasnije pjevao. Na to su mu, prema zapisniku koji sam dobio, predočili iskaz policijskog inspektora Ferstera koji je nazočio komemoraciji i bio u neposrednoj Bosančićevoj blizini, te sve registrirao", priča dr. Romauch.



"Nakon toga Bosančić je priznao dizanje desne ruke, ali se branio da ništa loše nije mislio. Također je naveo da je član Hrvatske demokratske zajednice, da je demokrat, lokalni dužnosnik i da je u Bleiburg stigao kao predstavnik svoje općine, koja mu je i platila put. Po njegovu mišljenju, pjesma koju često koriste na svojim stranačkim skupovima bila je povod za sve. Na koncu je kazao kako mu je vrlo, vrlo žao zbog svega", ispričao je austrijski odvjetnik.Dr. Romauch kaže kako će postupno raditi na Bosančićevoj obrani, a prvi korak bit će pokušaj da ga izvuče iz pritvora i smjesti u hotel ili neki drugi smještaj gdje bi trebao, uz jamstvo da će ostati dostupan austrijskom pravosuđu i neće otići kući u Hrvatsku, pričekati prvo saslušanje pred sudom."Sud u roku od 14 dana mora odlučiti ostaje li Anđelko Bosančić u pritvoru. Nakon toga tek će uslijediti suđenje, ali vam u ovom trenutku ne mogu reći kada će ono točno početi. Druga je stvar u mojoj strategiji obrane da slučaj ostane na lokalnoj razini i ne ode pred savezno pravosuđe, gdje je ova vrsta kaznenog djela u razini ubojstva ili oružane pljačke. To je sve posljedica negativnih iskustava koje je Austrija imala s Hitlerovim dobom i njegovim naslijeđem", ispričao je odvjetnik.Austrijske kazne za veličanje nacističkog režima su vrlo stroge i mogu dosegnuti deset godina zatvora. Odvjetnik HDZ-ovca je optimističan i smatra da se to u ovom slučaju ipak neće dogoditi. Međutim, dodaje kako su austrijske vlasti prije komemoracije jasno dale do znanja da uvode nultu toleranciju na ovakve ispade.Na sudu u Klagenfurtu nisu otkrili datum izvođenja pred suca i odluku o zadržavanju Bosančića u zatvoru. Nije poznat ni datum početka suđenja.HDZ se nije oglasio o sudbini svog istaknutog člana i bivšega županijskog vijećnika.