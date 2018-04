AUSTRIJSKA CRKVA PROTIV USTAŠKOG DERNEKA "Pod plaštom crkvene manifestacije promovira se fašizam"

Foto: Hina, KathPres

KAKO se bliži “najveći skup neonacista u Europi”, odnosno crkvena komemoracija za ubijene ustaše kod Bleiburga u svibnju 1945., koja već godinama figurira kao ustaški dernek, tako su sve glasniji glasovi u Austriji koji traže da se ovaj događaj zabrani. Kritikama se pridružio i koruški katolički biskup Alois Schwarz.

“Paravojne uniforme, fašistički suveniri, hitlerovski pozdravi i ratne pjesme - sve to je dio folklora tzv. ustaškog skupa u Koruškoj kod Bleiburga. Hrvatski ustaški režim bio je na vlasti od 1941. - 1945., i to kao saveznik Hitlerove Njemačke, a u NDH su također postojali rasni zakoni i koncentracijski logori. Ono što se svake godine na Loibacher Feldu u Koruškoj organiziralo službeno kao crkvena komemoracija za žrtve iz Drugog svjetskog rata, sve se više razvilo u međunarodno okupljanje ekstremnih desničara. Kritike su sve glasnije, ali se čini da to neće promijeniti činjenicu da se 12. svibnja manifestacija opet održava, ako se ne pronađe način da se sve to zaustavi”, jutros je izrečeno u Morgenjournalu ORF-a , glavnoj jutarnjoj radijskoj informativnoj emisiji u Austriji. Tako je najavljen duži prilog i razgovor s koruškim županom Peterom Kaiserom, koji je pokrenuo inicijativu da se ustaški dernek na Bleiburgu ili zabrani ili temeljito očisti od svojih filoustaških i profašističkih momenata.

Ističe se da skup na Bleiburgu organizira hrvatska Katolička crkva, te se navodi da mu se suprotstavlja Dokumentacijski arhiv austrijskog otpora (DÖW) kojemu je predsjednik bivši austrijski ministar financija Rudolf Edlinger. On u prilogu RF-a zahtijeva zabranu skupa na Bleiburgu: “To je pitanje političke higijene.” Navodi se da se na skupu na Bleiburgu “pod plaštom crkvene manifestacije promovira fašističko razmišljanje”, te se poziva austrijsku Katoličku crkvu da reagira kod svojih kolega svećenika u Hrvatskoj. Austrijska policija pak ističe da ustaško znakovlje po Zakonu o zabrani nacističkih simbola nije zabranjeno u Austriji, ali najavljuje da će ove godine biti s još više ljudi prisutna na skupu, te da će sve biti i snimano.

Koruški župan želi da ustaško znakovlje bude zakonom zabranjeno u Austriji

Koruški župan Kaiser poziva da se na državnom nivou pooštre zakoni koji bi omogući zabranu skupa na Bleiburgu. Novinarka ORF-a pitala je Kaisera ima li “išta politički strašnije od hitlerovskog pozdrava, kakav se redovito može vidjeti na tom skupu”, a on je odgovorio da nema. “Zato sam i iskoristio priliku svojeg inauguracijskog govora za župana da upozorim na ovu temu. Raduju me reakcije koje su došle od udruga civilnog društva i eurozastupnika, no zasad me državne vlasti kojima sam se pismeno obratio i dalje ignoriraju”, odgovara župan Kaiser i dodaje da bi ustaško znakovlje trebalo i u Austriji zakonski zabraniti. Kaiser ističe da se u međuvremenu od neprimjerenih aspekata skupa ogradila i Katolička crkva u Koruškoj koju predvodi biskup Alois Schwarz.

Koruška Katolička crkva upozorava hrvatske svećenike da dovedu komemoraciju u red

Koruška katolička crkva napominje kako je o svemu pismeno kontaktirala Katoličku crkvu u Hrvatskoj, te da o pridržavanju tih zahtjeva ovisi njihov budući blagoslov u vezi manifestacija na Bleiburgu.

U Austriji svi ističu kako se skup na Bleiburgu razvio u proustaški uz dozvolu organizatora, a to su Počasni bleiburški vod i hrvatska Katolička crkva, a nakon priopćenja biskupa Aloisa Schwarza jasno je da se to više neće tolerirati. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li i kako hrvatski biskupi reagirati na poruke svojeg austrijskog kolege, ili će nastaviti njegovati svoje tvrdolinijaške stavove.

Župan Kaiser je za ORF najavio da “ruku pod ruku s Crkvom želi postići da se u Koruškoj više ne događa takva manifestacija koja na nas baca negativno svjetlo”, što sugerira da će lokalna politika definitivno nastaviti sa svojim pritiskom na biskupa Schwarza da nastavi intervenirati kod hrvatskih biskupa, koji bi skup na Bleiburgu trebali dovesti u red.

Apel europarlamentaraca: Protiv fašizma na skupu na Bleiburgu

Austrijski mediji podsjećaju da je hrvatska država pokrovitelj i financijer problematičnog okupljanja. “Nije komemoracija sama po sebi problem, nego to što se nju zloupotrebljava”, navodi eurozastupnik Karas, te pledira da se na europskom nivou postigne konsenzus o zabrani fašističkih simbola. Karas je rekao i da podržava održavanje okruglog stola koji bi se pozabavio komemoracijom i (poslije)ratnim zločinima.

Eurozastupnica Mlinar je pak naglasila da se “mora reagirati”, jer je skup na Bleiburgu koji “predstavlja neželjeno povezivanje nacionalnih i crkvenih snaga” narastao do “zabrinjavajućih dimenzija”.

Ustaški dernek postaje još jedan vanjskopolitički problem za Hrvatsku

Skup na Bleiburgu je tako postao još jedan veliki vanjskopolitički problem za Hrvatsku, koja ga preko sabora i financira. U austrijskom društvu se očito stvara kritična masa protiv problematične komemoracije, te je jasno da kritičari neće odustati od svoje namjere da isposluju zabranu ili posve novu, austrijskoj javnosti prihvatljivu verziju ovog događaja.



Znakovito je i da je na svojem službenom Twitteru priopćenje koruške Katoličke crkve u kojem se ograđuje od fašizma na skupu na Bleiburgu podijelio i austrijski veleposlanik u Hrvatskoj Andreas Wiedenhoff.

