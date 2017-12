Austrijski kancelar: Imigrante treba podržati, tražim potporu EU-a

Foto: Hina

AUSTRIJSKI novi kancelar Sebastian Kurz pozvao je na okončanje onoga što naziva "neuspjelim pokušajima" da se ostvari sustav kvota za podjelu tražitelja azila diljem Europske unije i na ulaganje novih napora kako bi se pomoglo izbjeglicama u njihovim matičnim zemljama.



Dok je bio ministar vanjskih poslova, Kurz, konzervativac koji sada vlada u koaliciji s radikalno desnom Slobodarskom strankom, bio je žestoki kritičar odluke njemačke kancelarke Angele Merkel da otvori granice Njemačke za više od milijun imigranata 2015.



"Migranti žele u Njemačku"



A otkako je postao austrijski kancelar ovaj tjedan, svrstao se uz Mađarsku i Češku koje se protive prijedlozima koje podržava Njemačka da se tražitelji azila raspodjele po zemljama članicama Europske unije.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Prisiljavanje država da prihvate izbjeglice neće odvesti Europu dalje. Raprava o tome nema smisla", izjavio je Kurz za njemački "Bild am Sonntag"."Migranti koji su se uputili u Europu ne žele ići u Bugarsku ili Mađarsku. Oni žele ići u Njemačku, Austriju ili Švedsku", rekao je Kurz.I zato novi austrijski kancelar traži potporu EU-a, "možda čak i vojnu" u naporima da se pomogne imigrantima u njihovim matičnim zemljama ili u susjednim državama."Ako to nije moguće, onda im treba pomoći u sigurnim područjima na njihovom kontinentu. EU bi to trebala podržati, možda čak i organizirati i poduprijeti vojno", dodao je.No nije poznato prema izvatcima iz interviewa koje je objavio "Bild" na kakvu je vojnu pomoć mislio austrijski kancelar.